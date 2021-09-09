رئيس كينيا: الجفاف المستمر فى البلاد «كارثة وطنية»

قال رئيس كينيا، أوهورو كينياتا إن الجفاف المتواصل في بلاده "كارثة وطنية".

وأعلنت الحكومة الكينية في بيان الأربعاء أنه سيتم توزيع المياه والمواد الغذائية على الأسر المتضررة.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية في كينيا طقسا مشمسا جافا غير معتاد، يمكن أن يتسبب في نقص المياه والغذاء بالنسبة للمواطنين والحيوانات خلال الأشهر المقبلة.

ووفقا للسلطات الكينية، لم يسقط مطر، أو سقط بكميات قليلة خلال موسم الأمطار، من مارس إلى مايو، هذا العام، لا سيما في مقاطعات شرق البلاد وشمالها.

ووفقا لمنظمات إغاثة، طال الجفاف ما لا يقل عن مليوني شخص في كينيا. وذكر الصليب الأحمر الكيني أنه تم تسجيل تراجع في إنتاجية المحاصيل في 12 من أصل 47 مقاطعة في أنحاء البلاد، وجفت موارد مياه كثيرة مثل الصهاريج والآبار.

وأكد أنه تعين على المواطنين المتضررين الذهاب لمسافات طويلة بحثا عن المياه لأسرهم وماشيتهم.

وتشير توقعات أولية إلى أن الجفاف في كينيا، التي تقع شرقي إفريقيا، قد يستمر حتى عام 2022، حيث يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أيضا هطول أمطار ضعيفة في موسم الأمطار المقبل، الذي يمتد من أكتوبر إلى ديسمبر.

وفي سياق آخر، من المقرر أن تضرب الموجة الحارة الرابعة خلال 5 أسابيع غرب الولايات المتحدة وكندا في نهاية هذا الأسبوع، مما أدى إلى تفاقم حرائق الغابات التي تجتاح بالفعل منطقة أكبر من رود آيلاند، حيث إن الجفاف ودرجات الحرارة القياسية المرتبطة بأزمة المناخ تضرب المنطقة.

وحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، فإن موجة الحر الوشيكة تأتي في الوقت الذي تكافح فيه 12 ولاية بالفعل 71 حريقًا نشطًا.

وتبلغ مساحة الحريق مجتمعة حوالي 1562 ميلًا مربعًا (4047 كيلومترًا مربعًا)، وفقًا لمركز مكافحة الحرائق الوطني المشترك بين الوكالات.

ولا يزال أكبر حريق حتى الآن هو حريق Bootleg في جنوب وسط ولاية أوريجون، والذي كان مشتعلًا لمدة تسعة أيام ودمر منطقة أكبر من مدينة نيويورك دون أي إشارة إلى توقفه، واعتبارًا من صباح الخميس، تم احتواء الحريق بنسبة 7% فقط ولا يزال السبب غير معروف.