الخميس 09 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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منوعات

أشرس من «تي ريكس».. علماء يكتشفون «أولوغبيغسوروس» ملك الديناصورات

ملك الديناصورات
ملك الديناصورات

أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن العلماء كان يلقبون الديناصور من فصيلة تي ريكس باسم "ملك الديناصورات''، ولكن تشير الأبحاث الجديدة إلى أن حيوانًا مفترسًا أكثر رعبًا قد حكم سهول آسيا الوسطى منذ 90 مليون سنة.
واكتشف خبراء من جامعة ناجويا في اليابان بقايا ديناصور عملاق في أوزبكستان، والذي يقولون إنه أحد أقوى القتلة الذين عاشوا على الإطلاق، ويبلغ طول الديناصور، الملقب بـ"أولوغبيغسوروس" نحو ٢٦ قدمًا ويزن أكثر من طن.
كان للمخلوق المرعب أيضًا أسنان تشبه الشفرة يصل طولها إلى ست بوصات - على غرار القرش الأبيض.
ويشير تحليل إلى أن أولوغبيغسوروس عاش قبل 90 مليون سنة على الأقل أو سبعة ملايين سنة قبل ظهور تي ريكس الذي ظهر قبل حوالي 83 مليون سنة.
وتم التعرف على أولوغبيغسوروس من خلال عظم الفك الأيسر والأسنان المدفونة في الصخور في مقبرة دونصور المعروفة باسم Bissekty Formation.
كان الحيوان المخيف يسكن سهلًا ساحليًا في أقصى نقطة في الغرب من اليابسة الآسيوية عندما كانت قارات الأرض لا تزال قريبة.
وقال الدكتور كوهي تاناكا، الذي قاد الدراسة، إن "أولوغبيغسوروس" كان طوله 8 أمتار (26 قدمًا) ووزنه أكثر من طن، بناءً على حجم عظم الفك.
وكان قياس الجمجمة حوالي متر (3 أقدام و3 بوصات)، وكان لديه أسنان حادة تشبه السكين - وكان آكل لحوم، وينتمي إلى مجموعة تعرف باسم Carcharodontosaurs، أو "الديناصورات ذات أسنان القرش".
وأضاف الدكتور تاناكا: "إنه يشبه إلى حد كبير Neovenator - الذي تم اكتشافه بالفعل في المملكة المتحدة".
وتم اكتشاف العظام المتحجرة لـ Neovenator، والتي تعني "الصياد الجديد"، في جزيرة وايت - الملقبة بجزيرة الديناصورات.
وتم التعرف على أولوغبيغسوروس من خلال عظم الفك الأيسر والأسنان المدفونة في الصخور في مقبرة دونصور المعروفة باسم Bissekty Formation، وينمو في صحراء كيزيلكوم وقد أنتج عددًا كبيرًا من الفقاريات المحفوظة بشكل رائع في عصور ما قبل التاريخ.

ملك ديناصورات آسيا المملكة المتحدة اليابان علماء تي ريكس

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