الخميس 09 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

أسامة الأزهرى ينعى رجل الأعمال محمود العربى

الحاج محمود العربي
الحاج محمود العربي

نعى الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف، بمزيد من الحزن والأسى رجل الأعمال محمود العربي شهبندر التجار.

وقال الأزهري في بيانه: “بمزيد من الحزن والأسى أنعى الحاج محمود العربي رجل الصناعة ومؤسس مجموعة العربي، صاحب الكثير من الأعمال الخيرية الكبرى في جميع أنحاء الجمهورية”.

الفقيد ولد عام 1932 وتوفي عن عمر يناهز 89 عامًا وأسس محمود العربي المعروف بلقب شهبندر التجار، إذ أحب هذا اللقب مجموعة شركات العربي عام 1964 لتصبح واحدة من أكبر دور الصناعة المصرية، وتقام الجنازة غدًا بعد صلاة الجمعة من مسجد العربي بقرية أبورقبة مركز أشمون بالمنوفية.

الازهري ينعي رجل الاعمال محمود العربي شهبندر التجار

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