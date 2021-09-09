الخميس 09 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس شخص لاتجاره فى النقد الأجنبى بمنطقة قصر النيل

حبس
حبس

أمرت نيابة قصر النيل، بحبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتجاره فى النقد الأجنبي بالسوق السوداء بقصر النيل، كما قررت النيابة العامة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة. 

أكدت معلومات وتحريات مباحث الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة، بممارسة نشاط إجرامي فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وأمكن ضبطه حال ممارسته لنشاطه المُؤثم بدائرة قسم شرطة قــصر الـــنيـــل بالقاهرة، وضُبط بحوزته مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية"، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بنشاطه الإجرامى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

نيابة قصر النيل النقد الأجنبي السوق السوداء قصر النيل تحريات المباحث

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