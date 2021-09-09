حبس شخص لاتجاره فى النقد الأجنبى بمنطقة قصر النيل

أمرت نيابة قصر النيل، بحبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتجاره فى النقد الأجنبي بالسوق السوداء بقصر النيل، كما قررت النيابة العامة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

أكدت معلومات وتحريات مباحث الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة، بممارسة نشاط إجرامي فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وأمكن ضبطه حال ممارسته لنشاطه المُؤثم بدائرة قسم شرطة قــصر الـــنيـــل بالقاهرة، وضُبط بحوزته مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية"، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بنشاطه الإجرامى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.