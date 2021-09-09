الخميس 09 سبتمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

غلق وتشميع 9 مراكز للدروس الخصوصية فى كفرالزيات بالغربية

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أعلن محمد صلاح فرحات، رئيس مركز ومدينة كفرالزيات بمحافظة الغربية، اليوم  الخميس، أن حملات لجنة مجلس المدينة والوحدات المحلية القروية بالتنسيق مع الجهات المعنية، أسفرت عن غلق وتشميع نحو 9 مراكز للدروس الخصوصية على مستوى المركز.

وأوضح رئيس المدينة، أن ذلك يأتى لمخالفة تلك المراكز لقرارات مجلس الوزراء، بشأن حظر الدروس الخصوصية، ومنع التجمعات، لحماية الطلاب من فيروس كورونا، لافتا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك المراكز المخالفة.

وكان طارق رحمى، محافظ الغربية، قد أصدر قراراً بتشکيل لجان على مستوى الوحدات المحلية للمراكز والمدن بنطاق المحافظة، للمرور والتفتيش لرصد مراكز وسناتر الدروس الخصوصية المخالفة لقرارات مجلس الوزراء، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

 

كما أعلن اللواء أشرف بدران، رئيس مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، أن حملات لجنة مجلس المدينة والوحدات المحلية القروية بالتنسيق مع الجهات المعنية، أسفرت عن غلق وتشميع نحو 8 مراكز للدروس الخصوصية على مستوى المركز خلال 24 ساعة، وأضاف رئيس المدينة، أن ذلك يأتى لمخالفة تلك المراكز قرارات مجلس الوزراء، بشأن حظر الدروس الخصوصية، ومنع التجمعات، لحماية الطلاب من فيروس كورونا، لافتا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك المراكز المخالفة.

ووجه محافظ الغربية، بإحكام الرقابة على مراكز الدروس الخصوصية من خلال حملات مستمرة يتم تنسيقها مع هيئة الرقابة الإدارية، حيث وجه ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، بتشكيل لجان متابعة للانتشار بكافة قرى ومراكز المحافظة لرصد أماكن التجمع ومراكز الدروس الخصوصية.


ومن جانبها قامت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة بتشكيل 4 لجان لمتابعة مدارس إدارة كفرالزيات التعليمية في جميع القرى، مراكز الدروس الخصوصية وديوان الإدارة، وذلك ضمن حملة المحافظة والرقابة الإدارية على مركز ومدينة كفرالزيات في جميع القطاعات، وأسفرت الحملة عن مداهمة عدد (3) مقار لمراكز الدروس الخصوصية، وتم عمل محاضر غلق للثلاثة مقار وتمت إحالة أصحاب المراكز للشئون القانونية للتحقيق الفوري.

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وائل لطفي

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