برلمانى: الفلاح يساهم بقوة فى تحقيق الأمن الغذائى للدولة ودعم اقتصادها

وجه النائب عمرو السنباطي عضو مجلس النواب بحزب مستقبل وطن عن دائرة مدينة نصر ومصر الجديدة، تحية إجلال وتقدير للفلاح في يوم عيده، مشيرا إلى أن الفلاح يساهم بقوة في تحقيق الأمن الغذائي للدولة المصرية ودعم اقتصادها.

كما وجه السنباطي الشكر للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على جهودها الكبيرة التي تبذلها لدعم الفلاح وتوفير حياة كريمة له، وقال السنباطي في بيان له، إن الفلاح والبسطاء في مقدمة الأولويات وبؤرة اهتمام الدولة المصرية.

وأشار السنباطي في هذا السياق إلى ما شهده قطاع الزراعة من دعم غير مسبوق، من خلال عدد من المبادرات والمشروعات التى تعود مباشرة على الفلاح والمزارع .

وأشار السنباطي إلى أن الدولة وكافة مؤسساتها برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي قدموا هدية للفلاح، بإطلاق مشروع حياة كريمة لتطوير الريف المصري، الأمر الذي يغير وجه الحياة هناك ويساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية .

ولفت السنباطي الى أن الاغلبية البرلمانية تؤيد تحركات الدولة الرامية لدعم الفلاح المصري، ويدعمون قيام نهضة زراعية حقيقية، لافتا في هذا السياق إلى حزمة التشريعات التي أصدرها المجلس في هذا السياق، مثل قانون الري والموارد المائية، والتعديلات على قانون الزراعة وغيرها .

وأوضح السنباطي أن رسالة الرئيس التي وجهها اليوم للفلاح تعبر عن مساندة ودعم حقيقي.

جدير بالذكر أن الرئيس كان قد قال على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "أتوجه بتحية وتقدير للفلاح المصري في يوم عيده، الذي نال فيه استقلاله وحريته وعزته وكرامته، وأؤكد أننا حريصون كل الحرص على دعم الفلاح، وتسخير كل الإمكانات اللازمة لتوفير حياة كريمة له، فمصر الأهرامات ومصر قناة السويس ومصر السد العالي كلها مدينة لجهد وعرق وعبقرية ملايين الفلاحين على مر الدهور".