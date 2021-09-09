الخميس 09 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«بحب كلامي معاها يبقى برايفت».. أول تعليق من شيرين رضا بعد خطوبة ابنتها

شيرين رضا
شيرين رضا

أجرت الإعلامية ريم ميلاد حوارا مع النجمة شيرين رضا ببرنامج "Et بالعربي" بعد إعلان ابنتها نور عمرو دياب عن خطبتها.

وعلقت شيرين رضا على الخطوبة وقالت: "باركت لنور على الخطوبة بس مباركتلهاش على السوشيال ميديا، ودي بنتي بنتكلم أنا وهي في اليوم ٥٠ ألف مرة وبحب أن كلامي معاها يبقى برايفت بنا".

 

ووجهت شيرين رضا رسالة لنور ونصحتها أن تكون سعيد وقالت: "أحب أقولها تنبسط ومتسمعش كلام الناس السخيفة اللي بتحط تعليقات سخيفة من ناس متعرفناش ومعرفش إحنا مين ولا بنتكلم إزاي فتركز في حياتها ومتركزش مع الناس ويارب حياتها تبقى سعيدة".

 

وفي سياق آخر، تنتظر شيرين رضا في الوقت الحالي عرض أكثر من فيلم منها "قمر 14" مع خالد النبوي وأحمد الفيشاوي وياسمين رئيس وغادة عادل ومن المقرر أن يعرض في مهرجان الجونة السينمائي، بالإضافة إلى فيلم "تحت تهديد السلاح" التي تستكمل تصويره في الوقت الحالي ويشاركها البطولة حسن الرداد ومي عمر.

كلمة في مهرجا برنامج قمر ميلاد مبارك تصوير خالد النبوي منة

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