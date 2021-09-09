الخميس 09 سبتمبر 2021
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سياسي

رئيس «النواب» يلقى كلمة أمام القمة البرلمانية العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفي جبالي

ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، كلمة بشأن "الدعوة لإنقاذ منطقة الساحل الإفريقي من خطر الإرهاب" المُتفشي هناك، ذلك خلال مشاركته في أعمال القمة البرلمانية العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب، والمنعقدة في العاصمة النمساوية ڤيينا.

الإنسانية لا تزال تعاني من ويلات الإرهاب 

 في مستهل كلمته، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أن الإنسانية لا تزال تعاني من ويلات الإرهاب، على الرُغم من الجهود الدولية المبذولة للتصدي له، حيث لم تُسعف ترسانة الصكوك الدولية والإقليمية لمكافحة الإرهاب على اقتلاع تلك الظاهرة الخبيثة.

الدولة المصرية وضعت مكافحة الإرهاب على قمة سُلم أولويات

 وخلال كلمته، أكد رئيس مجلس النواب أن الدولة المصرية لم تنظر يوماً إلى مكافحة الإرهاب بوصفها قضية وطنية، بل وضعتها على قمة سُلم أولويات سياستها الخارجية، ونظرت إليه بوصفه تحد عالمي، ينبغى أن يحظى بالإرادة الصادقة لمجابهته بشكل شامل، مشيراً إلى أن الدولة المصرية تبنت مُقاربة شاملة في مكافحة الإرهاب، تعتمد على تعزيز الشق التنموي والفكري والاجتماعي بجانب الحل الأمني. 

الدولة المصرية استشعرت الخطر الذي يُمثله تحول منطقة الساحل

كما أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن الدولة المصرية استشعرت الخطر الإقليمي والدولي الذي يُمثله تحول منطقة الساحل لبؤرة للتنظيمات الإرهاب، وهو ما انعكس على جهودها المُكثفة لدعم الأشقاء في منطقة الساحل لمكافحة الإرهاب.

 في ختام الكلمة، دعا المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المجتمع الدولي إلى التحلي بالشجاعة والإرادة الجادة لمكافحة الإرهاب، خاصة في منطقة الساحل الإفريقي، كما شدد على ضرورة وضع خارطة طريق برلمانية عالمية؛ لمجابهة الإرهاب حفاظاً على أمن واستقرار المجتمعات.

وشارك المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مساء أمس، في حفل الاستقبال الذي نظمه المستشار النمساوي سيباستيان كورتز على شرف رؤساء البرلمانات المشاركين في المؤتمر.

وخلال الحفل تبادل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الحديث الودي مع المستشار النمساوي سيباستيان كورتز، وتناول خلاله سبل تعزيز العلاقات الثنائية "المصرية - النمساوية" على كافة الأصعدة، مشيدًا بالزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات بين البلدين الصديقين في المجالات كافة.

المستشار الدكتور حنفي جبالي مجلس النواب الإرهاب الساحل الأفريقي ڤيينا

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