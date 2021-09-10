الجمعة 10 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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الدين لله

ما حكم من نسى قراءة القرآن عقب سورة الفاتحة فى الصلاة؟.. «الإفتاء» تجيب

الشيخ محمود شلبي
الشيخ محمود شلبي

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في رده على سؤال ورد إليه عبر البث المباشر على صفحة الدار على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": هل يجوز قراءة سورة الملك بين الأذان والإقامة في صلاة العشاء؟.. إنه يجوز شرعًا ولا حرج في ذلك فهو وقت تعبد وذكر لله عزوجل.

 

حكم من نسى قراءة ما تيسر من القرآن عقب سورة الفاتحة في الصلاة

وأضاف أمين الفتوى، في رده على سؤال ورد إليه أيضًا أثناء البث المباشر، أن الصلاة صحيحة ولا حرج فيه، ولا يتطلب سجود السهو، حيث إن قراءة ما تيسر من القرآن عقب الفاتحة ليس من السنن التي لا تحتاج إلى سجود السهو.

 

حكم تقديم الصلاة الفائتة
وأيضا خلال البث المباشر، أجاب أمين الفتوى على سؤال ورد إليه يقول: فاتتنى صلاة الظهر وحين موعد العصر، فأيهما أبدأ؟ قائًلا: " إن الأولى البداية بصلاة الظهر مراعاة للترتيب، فهناك بعض الفقهاء من نادى بالترتيب وأنه واجب، فعلى من ترك صلاة فليصلى بالترتيب كما يوجد في الواقع.

 

طرق التواصل مع دار الإفتاء
وحددت دار الإفتاء طرق التواصل لطلب الفتاوى، منها من الموبايل أو الأرضي 107 مسجل ومباشر وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا عدا الجمعة، كما يمكن الاتصال عن طريق التليفون التالي 0020225970400 من خارج مصر، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا حتى 9 مساءً يوميًّا ما عدا يوم الجمعة، فاكس: 25926143، مع ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.


كما تبث عبر صفحتها على موقع التواصل "فيسبوك" يوميًا من الأحد حتى الأربعاء، من خلال نخبة من أكفأ علماء الدار المتخصصين في الدراسات الشرعية، للرد على كل الأسئلة والاستفسارات الخاصة بالمسلمين في أنحاء العالم، كما تقوم بمناقشة بعض القضايا المجتمعية وتقدم معالجة لها، إضافة إلى الفتاوى المتخصصة التي تصدرها سواء المتعلقة بالرياضة أو الأقليات المسلمة أو المسنين.

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ما حكم من نسى قراءة القرآن عقب سورة الفاتحة فى الصلاة؟.. «الإفتاء» تجيب

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