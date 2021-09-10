الجمعة 10 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

بعد «محطة مصر».. ميادين وسط البلد بالإسكندرية قيد التطوير

ميداني وسط البلد
ميداني وسط البلد

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن الميادين ستشهد تطويرا حضاريا عقب الانتهاء من تطوير ميدان منطقة محطة مصر.

وأضاف «الشريف» أن تطوير ميداني منطقتي محطة الرمل والمنشية هي ثان محطات التطوير للميادين، خاصة أن منطقة وسط البلد تشهد إقبالا شديدا من أهل المدينة وزوارها من مختلف المحافظات.

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ميداني وسط البلد 

جولة ميدانية

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ميداني وسط البلد 

وأجرت «الدستور» جولة ميدانية في ميداني محطة الرمل والمنشية، حيث الإهمال وعدم العناية بالتشجير وتناثر أكوام القمامة.

وسيطر مشهد الباعة الجائلين وبائعي المشروبات الساخنة والمأكولات السريعة على المشهد، علاوة على تهالك المقاعد الخشبية المخصصة لتكون استراحة للمواطنين، حيث أصحبت استراحة للمشردين والأشخاص بلا مأوى.

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ميداني وسط البلد 

- أهالي المدينة: ميادين الإسكندرية تحتاج إلى تطوير حضاري

قال حسين محمود، مواطن، إن ميادين الإسكندرية خاصة المتواجدة في منطقة وسط البلد واجهة غير حضارية للمدينة.

وأضاف عصام شاهين، مواطن، أن خطة تطوير هذه الميادين تحتاج إلى الرقابة والمتابعة المستمرة فيما بعد، حتى لا تسيطر العشوائية على المشهد مرة آخرى.

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ميداني وسط البلد 
المنشية محطة الرمل الإسكندرية منطقة وسط البلد التطوير محطة مصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

القدوة التى يحتاجها البعض

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