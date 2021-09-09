الخميس 09 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مصادر: «إير كايرو» تعتزم تسيير رحلات من موسكو إلى الغردقة وشرم الشيخ

صورة من مشاركة السياحة
صورة من مشاركة السياحة في المعرض

كشفت مصادر بسلطة الطيران المدني أن «إير كايرو» تعتزم تسيير رحلات جديدة من موسكو إلى الغردقة بواقع رحلتين أسبوعياً اعتباراً من 15 سبتمبر، وكذلك تسيير ٣ رحلات أسبوعيا من موسكو إلى شرم الشيخ اعتباراً من 17 سبتمبر.

وأوضحت المصادر أن هناك اتجاهان لزيادة عدد الرحلات بناء على زيادة الطلب من السوق الروسية لمصر، خاصة مع بدء فصل الموسم الشتوي والمعروف بزيادة الحركة السياحية الروسية وزيادة الطلب على المنتجعات المصرية بمعدلات أكبر من فصل الصيف.
 

وأوضح المصدر أنه من المقرر أن تسير شركة كورال ترافيل الروسية رحلات منتظمة إلى شرم الشيخ والغردقة بالتعاون مع رحلات الطيران الملكية ورحلات الخطوط الجوية التركية فريبيرد مع نقل لمدة 3-4 ساعات في أنطاليا.

استئناف الرحلات بمعرض موسكو الدولي للسياحة وزارة السياحة منظمي الرحلات الروس عودة السياحة الروسية

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