بـ«صورة من طفولته».. محمد رمضان يسخر من شائعة إجرائه عملية تجميل

نفى الفنان محمد رمضان ما تداول خلال الساعات الأخيرة عن إجرائه عمليات تجميل أثرت بشكل كبير في ملامحه.

وشارك رمضان صورة له من طفولته وعلق عليها ساخرًا: «وأنا صغير كانت شفايفي أكبر مني، الصعايدة مبيعملوش تجميل، ردًا على الأخبار الكاذبة».

محمد رمضان

في سياق آخر، كان محمد رمضان تعرض لهجوم شديد من قبل متابعيه بسبب آخر ظهور له، قائلين إنه أجرى عملية تجميل خاصة بـ"شفاه".

في سياق آخر، يواصل النجم محمد رمضان حصد المشاهدات بأحدث أعماله الغنائية التي تحمل اسم "على الله"، والتي طرحت الفترة الماضية على طريقة الفيديو كليب عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وتخطى فيديو كليب "على الله" حاجز 9 ملايين مشاهدة، وذلك منذ طرحها يوم 18 أغسطس الماضي، وقام محمد رمضان بتصوير مشاهد الفيديو كليب وسط عرب مطروح والساحل الشمالي وظهر خلاله بشكل جديد ومختلف.

وتعاون النجم في فيديو كليب أغنية "على الله" مع كل من إسلام شندي الذي كتب كلمات الأغنية ووضع اللحن الخاص بها، والموزع الموسيقي ديزل، ومونتاج وتصحيح ألبون، وجرافيكس عمرو عاكف.