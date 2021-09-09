الجمعة 10 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

مركز الأزهر للفتوى يبدأ فعاليات صالونه الثقافي لمعالجة مشكلات الأسرة المصرية

مركز الأزهر العالمي
مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية

أعلن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بدء فعاليات «الصالون الثقافي والفكري لمناقشة مشكلات الأسرة المصرية».

وأتى هذا المشروع كمعالجة فكرية وميدانية؛ لما رصده المركز من مشكلات أسرية وظواهر مجتمعية سلبية من خلال الأسئلة الواردة إليه عبر الفتاوى الهاتفية والنصية وفتاوى النساء، وكذلك لقاءاته الميدانية والجماهيرية وندوات برنامجه للتوعية الأسرية والمجتمعية في مختلف الجامعات والمحافظات، ومن خلال عدد النزاعات الأسرية الهائل الذي يتدخل فيه المركز بواسطة وحدة لم الشمل التابعة له.
ويأتي تنفيذ هذا المشروع في إطار التعاون المثمر بين الأزهر الشريف ومختلف المؤسسات، والمراكز المتخصصة، والهيئات الفاعلة في المجتمع المصري؛ من خلال رؤية معرفية، وخطة تنفيذية واضحة في كافة التخصصات العلمية والدينية والحياتية؛ لتعزيز الوعي المجتمعي، ومواجهة الظواهر السلبية في المجتمع المصري من كافة جوانبها.

ومن المقرر أن يجتمع المشاركون والممثلون عن المنظمات والهيئات والتخصصات في مقر المركز بمشيخة الأزهر الشريف، ومقرات المؤسسات، والمنظمات، والمراكز المختلفة، والأندية .. وغيرها، وفق جدول محدد، ليقدم الصالون في كل فعالية عرضًا لمشكلة أو ظاهرة مُجتمعية، ودراسة وافية عنها في جميع جوانبها العلمية والإحصائية، وتحليل أهم محاورها، ومحاور معالجتها، واقتراح خطوات إجرائية لحلها، والخروج بتوصيات نهائية.

وتبث فعاليات «الصالون» عبر المنافذ الإلكترونية لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على أن يعلن موعد انعقاد الصالون قبل الانعقاد بثلاثة أيام؛ حتى يتسنى للجمهور متابعة هذه اللقاءات، والاستفادة منها، وطرح الاقتراحات والأسئلة والاستفسارات حولها، بالتزامن مع الإعلان وحتى موعد الانعقاد على صفحة مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على فيس بوك.

مشكلات أسرية وظواهر مجتمعية الأزهر الشريف وحده لم الشمل المراكز المتخصصة مركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية

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وائل لطفي

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