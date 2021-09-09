رنا رئيس ومحمد يسرى أبرزهما.. تكريم النجوم الشباب فى مهرجان الفضائيات

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق الدورة الـ 18 من مهرجان الفضائيات العربية، المقرر الإعلان عنها من خلال احتفالية ضخمة تقام داخل أحد الفنادق بالقاهرة الجديدة خلال سبتمبر ٢٠٢١.

وأعلنت إدارة المهرجان عن بعض النجوم الشباب المقرر تكريمهم خلال الدورة الجديدة من المهرجان وكان أبرزهم كل من الفنان خالد أنور عن دوره في مسلسل “النمر”.

خالد

والفنان محمد يسري عن دوره في مسلسلي “نجيب زاهي زركش” و"في ضل راجل".

محمد يسري

والفنانة رنا رئيس عن دورها في “ضل راجل” و “نجيب زاهي زركش”.

رنا رئيس

والفنانة ليلى أحمد زاهر عن دورها في “في بيتنا روبوت”.

ليلى أحمد زاهر

كما تم الإعلان عن ثلاث نجمات حصدوا جائزة التميز وهم “روجينا” عن مسلسل “بنت السلطان”.

روجينا

والفنانة حنان مطاوع أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل “القاهرة كابول”.

حنان مطاوع

والفنانة درة عن دورها في مسلسل “بين السما والأرض”.

درة

تفاصيل الدورة الجديدة من مهرجان الفضائيات العربية

ويرأس لجنة النقاد هذا العام الناقد الكبير طارق الشناوى، وعضوية كل من الناقدة والكاتبة خيرية البشلاوى، ماجدة خيرالله، علا الشافعى، الكبيرة آمال عثمان، رامى عبدالرازق، أندرو محسن، نادر عدلى، ومن المقرر غلق التصويت على الموقع الرسمى للمهرجان في الخامس من سبتمبر ٢٠٢١.

وأكد الإعلامي أحمد عليوة أن حفل توزيع جوائز الدورة الـ12 يشهد نقلة وتطورا كبيرا تميزه عن الدورات السابقة لما له من شهرة كبيرة بالعالم العربي، حيث يتم الإعداد له بتجهيزات ومواصفات على غرار المهرجانات العالمية وسط أجواء الهواء الطلق، باعتباره واحدًا من أهم المهرجانات المصرية المستقلة التي تقام بجهود ذاتية، وتسهم في دعم النهوض بالفن والإعلام العربي، بالإضافة إلى تنشيط السياحة المصرية من خلال الوفود العربية المشاركة به والتي تنقل صورة مشرفة ببلادهم عن أم الدنيا.