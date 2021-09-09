محافظ بورسعيد يتابع أعمال إزالة التعديات بأحياء الضواحى والجنوب

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعًا لمتابعة أعمال حملات إزالة التعديات والمخالفات فى أحياء الضواحى والجنوب، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة لملف إزالة التعديات على أملاك الدولة بمحافظة بورسعيد، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد، واللواء أحمد قاسم رئيس حى الضواحى، وأحمد زغلف رئيس حى الجنوب.

واستعرض "محافظ بورسعيد" مع الحضور نتائج أعمال حملات إزالة التعديات بمناطق الأمل الجديد واللبانة بالضواحى ومناطق النورس الجديدة وحظائر القابوطى بجنوب بورسعيد، ووجه المحافظ بالاستمرار فى إزالة المخالفات والتعديات على ممتلكات الدولة، وتوقيع العقوبات على المخالفين، مشيرًا إلى أن الموجة الـ١٨ من قانون إزالة التعديات تختص بالتعديات على أملاك الدولة فقط، وسيتم توقيع العقوبات على المخالفين، موضحًا أنه لا تهاون حيث تولى الدولة اهتمامًا كبيرًا لهذا الملف، مؤكدًا على متابعته المستمرة للحملات التى تشهدها الأحياء لإزالة التعديات وبصفة خاصة أحياء الجنوب والضواحى.

وفي شأن آخر؛ أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، عن قرب الانتهاء من الأعمال الجارية فى إنشاء ساحة "المشير طنطاوى"، والتي تقع بمنتصف الطريق بين شارع المشير طنطاوى (البترول سابقًا) وشارع الرحاب، مؤكدًا أن الساحة الجديدة بحي الضواحي سوف تضاهي شارع ٧/٣ في كل الإمكانيات والوسائل الترفيهية لخدمة سكان المنطقة والمناطق المحيطة.

جاء ذلك خلال جولة "محافظ بورسعيد" الموسعة لمتابعة مستجدات العمل بعدد من المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة، برفقة المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ وعدد من الأجهزة التنفيذية.

وأشار إلى أن الساحة الجديدة بشارع المشير طنطاوى سوف تكون واحدة من أماكن الجذب بالمحافظة، حيث تضم أماكن جلوس وكشك موسيقى وعددًا من النافورات، بالإضافة إلى لاند سكيب على أعلى مستوى.

وأكد المحافظ أن شارع "المشير طنطاوى" بحى الضواحى يعتبر حلقة الوصل لعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بحى الضواحى، ومن هنا قامت محافظة بورسعيد بتطوير ورفع كفاءة الشارع، خاصة بعد خطة المحافظة لإنشاء ميناء بورسعيد البري والحديقة الدولية ليجمع كل خطوط النقل البرى بين المحافظات والذى يعتبر ميناء بورسعيد البرى كواجهة حضارية أمام زوارها.