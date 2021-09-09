الخميس 09 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الجامعة الألمانية بالقاهرة تقدم منحًا دراسية لأوائل الثانوية

الجامعة الألمانية
الجامعة الألمانية بالقاهرة

 شهد مقر الجامعة الألمانية بالقاهرة احتفالية لتكريم الطلاب أوائل الجمهورية لشهادة الثانوية العامة لهذا العام البالغ عددهم الإجمالي 41 طالبًا (14 طالبًا شعبة علمي علوم، 16 طالبا شعبة علمي رياضة، 11 طالبا الشعبة الأدبية)، إضافة إلى 2 طلاب من مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM وجميعهم تنطبق عليهم معايير المنحة الكاملة المخصصة لهم طوال فترة دراستهم حتى حصولهم على درجة البكالوريوس بكليات الجامعة السبع (الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية - تكنولوجيا الإدارة - هندسة وتكنولوجيا المعلومات - هندسة وتكنولوجيا الإعلام - الهندسة وعلوم المواد - العلوم التطبيقية والفنون - الحقوق والدراسات القانونية) وتشمل المنحة المصروفات الدراسية وتكاليف الاعاشة للمغتربين والانتقالات. 
 وشهدت مراسم الاحتفالية تكريم الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة للطلاب وذويهم  وتسليمهم وثيقة المنحة الدراسية المخصصة لهم في حضور الدكتور ياسر حجازى رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة والعمداء، وأعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة، والكاتب الصحفي إياد أبوالحجاج رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير للطبع والنشر ووفد إعلامي رفيع المستوى.
 
وأكد الدكتور منصور خلال كلمته أن الجامعة تسعى لضم النابغين من جميع أبناء المجتمع، وتضع ذلك في مقدمة أولوياتها بتقديمها منح دراسية كاملة لأوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، كما أنها لم تكتف بذلك فهي تقدم برامج منح آخرى للطلاب المتفوقين ومنح للشهادات المعادلة.

وأوضح أن هدف الجامعة تنمية شباب مصر من أجل مصر، إيماناً منها أن التنمية الحقيقية تبدأ بالفرد، ولذا نبحث عن الطلاب القادرين على البناء والتعمير، وغايتنا إعدادهم لاستيعاب التعليم العالى الألمانى القائم على وحدة البحث العلمي والتعليم والتعلم منذ التحاق الطالب للدراسة.

وأشار إلى أن المرحلة الجامعية تمثل نقطة انطلاق لرحلة تحقيق الذات والتنمية الاجتماعية، فالجامعة لديها آليات متميزة وتخصصات تكنولوجية دولية متفردة لتمكين وتأهيل الشباب لإنجاح وتطوير المنظومة البحثية  العلمية.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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