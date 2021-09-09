الخميس 09 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

بعد فسخ تعاقده مع الترجي.. أبرز المعلومات عن عبد الرؤوف بن غيث

عبد الرؤوف بن غيث
عبد الرؤوف بن غيث

تصدر الجزائري عبد الرؤوف بن غيث، لاعب فريق الكرة الأول بنادي الترجي التونسي، محركات البحث فور إعلان إدارة نادي الترجي التونسي، فسخ التعاقد معه ليرحل رسميًا عن النادي التونسي على طريقة التونسي حمدي النقاز.

وترصد «الدستور» أبرز المعلومات عن عبد الرؤوف بن غيث
- من مواليد 5 أبريل 1996 
-هو لاعب  كرة قدم جزائري 
-يوليو 2019 انضم رؤوف بن غيث الترجي التونسي لأربعة مواسم قادمة من بارادو إيه سي مقابل 742000 دولار أمريكي. 
-ظهر لأول مرة مع الترجي في الدوري الفرنسي  خلال الفوز ضد الولايات المتحدة 
-و في دوري أبطال أوروبا سجل بن غيث هدف الفوز في شباك إليك-سبورت وكان هدفه الأول مع النادي. 
-في 15 مارس 2020 ، سجل بن غيث ثنائيته الأولى في كأس تونس
-في موسمه الأول ، فاز بلقبين هما Ligue Professionnelle 1 و ال كأس السوبر وكان الأكثر من شارك في المباريات هذا الموسم برصيد 42 وسجل 7 أهداف. 

نادي جوجل دوري ابطال اوروبا الدوري الفرنسي نادي الترجي التونسي حمدي النقاز الرؤوف عبد الرؤوف بن غيث

رئيس التحرير

وائل لطفي

المسئولية الاجتماعية.. الفريضة الغائبة «٢»

الأكثر قراءة

بعد 10 سنوات من الحكم.. هكذا سقط الإخوان في المغرب

حافز مالي وحسابات بنكية.. الحكومة تدعم الأسر الملتزمة بمحددات التنمية

مطرب المهرجانات حودة بندق يتعرض لحادث سير

النائب العام يحيل المتهمين بخطف «طفل المحلة» للجنايات

موعد ظهور نتيجة امتحان القبول بمدارس المتفوقين 2021 الرسمي

جنوح مطعم عائم بكورنيش النيل فى المنصورة (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمر عادل

إنهم يكتسبون القيمة من خلال الاستعراض

د. محمد عفيفي

كرة القدم.. السياسة والوطنية «1-3»

ماجد حبته

المغاربة أيضًا كنسوا الإخوان

منة عبيد

«هلاوس».. ساعة من الصمت الصاخب!

خالد عكاشة

هواجس اللجوء الأفغانى والوقوف على أعتاب المجهول

أسماء محفوظ

شكلك حلو النهارده

ماجد حبته

النفق.. الملعقة.. والمسلسل القديم!

د. بهي الدين مرسي

هل الوجه أكرم من القدم؟

صور

الذهب الأسود.. حصاد عباد الشمس

جولة وزير التعليم ووزيرة الصحة لتطعيم الطلاب فى جامعة القاهرة

إطلاق منظومة رفع مخلفات القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

«فتح» تدين الاعتداءات الإسرائيلية على الأسرى

وعد انتخابى وعودة نتنياهو.. أزمة جديدة بين إسرائيل وأمريكا بسبب «قنصلية القدس»

هل يتسبب هروب الأسرى الفلسطينيين فى تصعيد أمنى؟