بعد فسخ تعاقده مع الترجي.. أبرز المعلومات عن عبد الرؤوف بن غيث

تصدر الجزائري عبد الرؤوف بن غيث، لاعب فريق الكرة الأول بنادي الترجي التونسي، محركات البحث فور إعلان إدارة نادي الترجي التونسي، فسخ التعاقد معه ليرحل رسميًا عن النادي التونسي على طريقة التونسي حمدي النقاز.

وترصد «الدستور» أبرز المعلومات عن عبد الرؤوف بن غيث

- من مواليد 5 أبريل 1996

-هو لاعب كرة قدم جزائري

-يوليو 2019 انضم رؤوف بن غيث الترجي التونسي لأربعة مواسم قادمة من بارادو إيه سي مقابل 742000 دولار أمريكي.

-ظهر لأول مرة مع الترجي في الدوري الفرنسي خلال الفوز ضد الولايات المتحدة

-و في دوري أبطال أوروبا سجل بن غيث هدف الفوز في شباك إليك-سبورت وكان هدفه الأول مع النادي.

-في 15 مارس 2020 ، سجل بن غيث ثنائيته الأولى في كأس تونس

-في موسمه الأول ، فاز بلقبين هما Ligue Professionnelle 1 و ال كأس السوبر وكان الأكثر من شارك في المباريات هذا الموسم برصيد 42 وسجل 7 أهداف.