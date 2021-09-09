الخميس 09 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق يشارك في اجتماع الدورة 156 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري

رئيس الوفد العراقي
رئيس الوفد العراقي السفير أحمد نايف رشيد الدليمي

شارك العراق في اجتماع  الدورة (156) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية  بتاريخ 2021/9/9، بوفدٍ ترأسهُ السفير المندوب الدائم لجمهورية العراق في القاهرة الدكتور أحمد نايف رشيد الدليمي وعضوية رئيس الدائرة العربية وكالةً السيد أسامة مهدي غانم ومسؤولي الملف في وزارة الخارجية والمندوبية الدائمة لجمهورية العراق.

وتم تسليم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية  كلمة العراق التي تضمنت تحيات واعتذار معالي وزير الخارجية فؤاد حسين لارتباطه بالتزام طارئ خارج عن ارادتهِ متمنياً للمجلس برئاسة دولة الكويت كل التوفيق والسداد في أداء مهامه.

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