العراق يشارك في اجتماع الدورة 156 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري

شارك العراق في اجتماع الدورة (156) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية بتاريخ 2021/9/9، بوفدٍ ترأسهُ السفير المندوب الدائم لجمهورية العراق في القاهرة الدكتور أحمد نايف رشيد الدليمي وعضوية رئيس الدائرة العربية وكالةً السيد أسامة مهدي غانم ومسؤولي الملف في وزارة الخارجية والمندوبية الدائمة لجمهورية العراق.

وتم تسليم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية كلمة العراق التي تضمنت تحيات واعتذار معالي وزير الخارجية فؤاد حسين لارتباطه بالتزام طارئ خارج عن ارادتهِ متمنياً للمجلس برئاسة دولة الكويت كل التوفيق والسداد في أداء مهامه.