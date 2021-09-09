ختام فعاليات التدريب البحري المصري الإماراتي المشترك (زايد - 3)

اختتمت فعاليات التدريب البحرى المصرى الإماراتى المشترك ( زايد - 3) والذي استمرت فعالياته لأيام عدة بالمياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية الشقيقة بمشاركة عناصر القوات البحرية والقوات الخاصة البحرية لكلا البلدين، في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تبادل الخبرات وتعزيز علاقات التعاون العسكرى مع كافة الدول الشقيقة والصديقة.

وقد شهد التدريب تنظيم عدد من المحاضرات لتوحيد المفاهيم وتبادل الخبرات فى مجال التخطيط وإدارة العمليات البحرية المشتركة، ظهر خلال التدريب مدى الدقة والمهارة العالية التى تتمتع بها القوات المشاركة فى التدريب.

يأتي ذلك فى إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الشقيقة والصديقة لتبادل الخبرات فى إسلوب تأمين مسارح العمليات المختلفة ضد العدائيات المحتملة والتعرف على كل ما هو جديد في اساليب القتال البحرى وتنمية قدرات القوات المشاركة على تنفيذ المهام التى توكل إليها تحت مختلف الظروف وصولاً لأعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي.

حضر ختام الفعاليات عدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين.