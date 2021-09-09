الخميس 09 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تأمر باستخراج جثة من المقابر عقب 9 أيام من دفنها بالبحيرة

النيابة
النيابة

أصدرت النيابة العامة اليوم الخميس، في مركز دمنهور، قرارا باستخراج جثة شاب متوفي منذ 9 أيام من مقابر عائلته عقب بلاغ بأن الوفاة ليست طبيعية، ووجود شبهة جنائية وراء الحادث .

كان قد عثر على «س. ع»، جثة هامد ة في حجرة نومه، وبسؤال زوجته خلال وقت الحادث أفادت بتعرضه لنوبة صرع أدت لوفاته وتم استخراج التصريح بدفن الجثة بمقابر العائلة.

تلقى مأمور مركز شرطة دمنهور، بلاغًا من «س.ع»، شقيق المتوفي، حيث قام بتحرير محضر بأن هناك شكوكا لديه في وفاة شقيقه وأن الوفاة ليست طبيعية وهناك شبهة جنائية وخاصة أن شقيقه عريس جديد منذ 3 أشهر.

 

وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث المركز، والنيابة، والطب الشرعي، وتم استخراج الجثة من مقابر العائلة  لتشريحها وتوقيع الكشف عليها، لبيان ما إن كانت الوفاة طبيعية من عدمه.

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