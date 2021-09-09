منعقدة بالنمسا.. أحمد بوشهاب يكشف أهمية توقيت القمة البرلمانية لمكافحة الإرهاب

يشارك النائب أحمد محمد بو شهاب، عضو البرلمان العربي، وعضو المجلس الوطني الإتحادي الإماراتي اليوم في أعمال القمة البرلمانية العالمية الأولى ‏لمكافحة الإرهاب، فى العاصمة النمساوية فيينا، ضمن وفد برلماني رفيع المستوى برئاسة عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، إلى جانب حشد رفيع المستوى من رؤساء البرلمانات الوطنية والإقليمية من مختلف دول ومناطق العالم.

وأكد بوشهاب أهمية توقيت انعقاد القمة، خاصة أنها تناقش إحدى الموضوعات المحورية والمهمة محل اهتمام البرلمان العربي وهو موضوع مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل والذي لا يخص دول منطقة الساحل فقط بل يتعلق بأمن واستقرار المنطقة كما يرتبط بالأمن والسلم على المستويين الإقليمي والدولي.

ولفت إلى أنه تأتي هذه المشاركة في ضوء ما يوليه البرلمان العربي من أهمية كبيرة لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، ودعمه للجهود الإقليمية والدولية المبذولة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

جدير بالذكر أن المؤتمر العالمي لرؤساء البرلمانات هو آلية برلمانية عالمية تم إطلاقها عام 2000 وهو العام الذي شهد انعقاد المؤتمر العالمي الأول لرؤساء البرلمانات بالتعاون مع الأمم المتحدة، الذي صدر عنه إعلان بعنوان "الرؤية البرلمانية للتعاون الدولي في فجر الألفية الثالثة"، ومنذ ذلك التاريخ ألزم رؤساء البرلمانات أنفسهم بالعمل ومؤسساتهم البرلمانية مع الأمم المتحدة من أجل تحقيق السلم والأمن والتنمية الاقتصادية والاجتماعية وحقوق الإنسان والديمقراطية، ويُعقد هذا المؤتمر كل خمس سنوات بالاشتراك مع الأمم المتحدة.

وتمثل القمة البرلمانية العالمية الأولى لمكافحة الإرهاب فرصة نوعية لتنسيق الجهود البرلمانية العالمية في مكافحة الإرهاب بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة.

وناقش المؤتمر هذا العام، خمس موضوعات رئيسية، الأول: تحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة أكثر من النمو الاقتصادي، والثاني: الاستجابة العالمية لجائحة كوفيد-19، والثالث: مكافحة المعلومات المضللة وخطاب الكراهية على شبكة الإنترنت، والرابع: إلغاء القوانين التي تميّز النساء والفتيات، الخامس: الموافقة البرلمانية والمراجعة المنتظمة لتدابير الطوارئ التي تفرضها الحكومات.