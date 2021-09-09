صندوق علاج الإدمان يحدد 7 عوامل دافعة للتعاطى.. و8 عناصر للعلاج

قال صندوق مكافحة علاج الإدمان التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الخميس، إن هناك 7 عوامل دافعة للتعاطي وفقا لنتائج الخط الساخن 16027 خلال الـ8 أشهر الأولى من 2021.

وأوضح الصندوق عبر موقعه الإلكتروني، أن العوامل هى:-

-أصدقاء السوء.

-حب استطلاع.

-مشاكل أسرية.

-التفكك الأسرى.

-وهم علاج المشاكل الصحية.

-توهم زيادة القدرة الجنسية.

-توهم البحث عن المتعة.

واشار الصندوق إلى أن العوامل الدافعة للعلاج جاءت كالآتي:-

-ضياع الصحة.

-مشاكل أسرية.

-الخوف على الأبناء.

-وفاة أحد الأقارب.

-عدم القدرة المادية.

-مشاكل في العمل.

-ضغوط الأهل.

- التعرض لحادث بسبب المخدرات.

ولفت الصندوق إلى أنه يتم استقبال المكالمات وتدوين البيانات من خلال استمارة إلكترونية متكاملة تضمن بيانات خاصة بالمتصلين تساعد على توجيه إدارة الخط الساخن على افتتاح المراكز العلاجية في المحافظات الأكثر طلبا للعلاج فضلا عن التعرف على أكثر أنواع المخدرات انتشارا بين المتصلين ومعرفة سن بداية التعاطي والعديد من البيانات التي تسمح برسم خريطة معلوماتية خاصة لمرضى الإدمان تسهم فى تطوير سياسات المواجهة.

جدير بالذكر أن نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أعلنت استمرار تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان وسط اتخاذ كافة الإجراءات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، وأن عدد مرضى الإدمان الذين استفادوا من الخدمات العلاجية عن طريق الخط الساخن للصندوق " 16023 " خلال الـ 8 أشهر الأولى من عام 2021 ، بلغ 88 ألفا و177 مريضا ترددوا على المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن، وعددها 27 مركزا بـ 17 محافظة حتى الآن، بعد قيام رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بافتتاح 3 مراكز علاجية جديدة تابعة للصندوق في محافظات البحر الأحمر ومطروح وبورسعيد.