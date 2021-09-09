السعودية: تقديم وجبات لإفطار الصائمين خلال موسم العمرة الجارى

وقّع مساعد الرئيس العام لشئون المسجد النبوي الدكتور محمد بن أحمد الخضيري، اتفاقية مع عدد من الجمعيات لتقديم وجبات الإفطار للصائمين في يومي الإثنين والخميس والأيام البيض خلال موسم العمرة لهذا العام 1443هـ.

جاء ذلك في إطار التعاون المشترك بين وكالة الرئاسة العامة لشئون المسجد النبوي والقطاع غير الربحي، بالمشاركة في تقديم أرقى الخدمات للمعتمرين.

ووفقا لبيان شئون المسجد النبوي، فقد حضر الاتفاقية المستشار ووكيل الرئيس العام للشئون التنفيذية والميدانية ومدير عام مكتب الرئيس العام بالوكالة عبدالعزيز الأيوبي، والوكيل المساعد للخدمات والشئون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية المهندس فوزي الحجيلي.

وتعمل الوكالة على تنظيم الإفطار الفردي للصائمين في المسجد النبوي وفق الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة المصلين والزائرين ليؤدوا عبادتهم براحة ويسر.

كانت قد قررت وزارة الحج والعمرة، أمس الأربعاء، رفع الطاقة الاستيعابية اليومية إلى 70 ألف معتمر يومياً، مع التأكيد على الإجراءات الاحترازية.

وفي التفاصيل، ذكرت قناة العربية السعودية أن وزارة الحج والعمرة السعودية بالنسبة للطاقة الاستيعابية رفعت اليومية إلى 70 ألف معتمر يوميًّا، مع التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، كما يمكن الحجز عبر تطبيق "توكلنا" و تطبيق "توكلنا" لأداء مناسك العمرة وأداء الصلوات داخل الحرم المكي.

ونقلت القناة الإخبارية عن مساعد الرئيس العام المكلف وكيل شئون المسجد الحرام الدكتور سعد المحيميد، أن رفع الطاقة الاستيعابية إلى 70 ألف معتمر في اليوم مع التقيد بالإجراءات الاحترازية يجسد اهتمام القيادة الرشيدة، بقاصدي الحرمين الشريفين وتهيئة الأجواء الصحية لأداء شعيرة تعبدية آمنة.

وقال: «نؤكد جاهزية الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي بمختلف وكالاتها لاستقبال ضيوف الرحمن من داخل السعودية وخارجها، والاستعداد التام لتقديم منظومة متكاملة من الخدمات، وعلى تسخير كل إمكانات وكالات الرئاسة وإداراتها المختلفة واستعداداتها البشرية والتشغيلية بصفة دائمة مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، والتي تمكن المعتمر والزائر من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة».

وأضاف أنه جرى تهيئة جميع أروقة المسجد الحرام وصحن المطاف والساحات وجاهزيتها قبل توافد المعتمرين، منوهاً إلى استعداد جميع القيادات الميدانية بالمسجد الحرام وأنه ستتم متابعة وتقويم أداء الخطط التشغيلية من قبل القيادات لحظة بلحظة لتحقيق الأهداف وتوفير بيئة آمنة وسليمة لتمكين ضيوف الرحمن من أداء عباداتهم بكل يسر وسهولة.