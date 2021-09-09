وزير الخارجية الروسي يعقد مباحثات ثنائية مع نظيره القطري في 11 سبتمبر

يستعد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إلى إجراء محادثات ثنائية مع نظيره القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وذلك في 11 سبتمبر الجاري.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في تغريدة عبر صفحتها الرسمية باللغة العربية بموقع التدوينات "تويتر: "ستجرى محادثات في 11 سبتمبر بين وزير خارجية روسيا الإتحادية سيرجي لافروف، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وسيناقش الجانبان التعاون الثنائي وأفاق تطويره".

محادثات أمريكية

وتأتي المحادثات الروسية القطرية المرتقبة، بعد أيام من مباحثات أمريكية قطرية عقدها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع بالولايات المتحدة لويد أوستن، وذلك خلال زيارتهما الأخيرة إلى دولة قطر.

وعقد وزيرا الخارجية والدفاع الأمريكيين، اجتماعًا في الدوحة مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع في قطر الدكتور خالد بن محمد العطية، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء القطرية "قنا"، جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، ومتابعة آخر التطورات الأمنية والسياسية في أفغانستان والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار فيها.

وأعرب الوزيران، عن شكر وتقدير الولايات المتحدة الأمريكية لدولة قطر لجهودها ودعمها لعملية السلام في أفغانستان، ودورها المحوري في تسهيل عمليات إجلاء المواطنين الأمريكيين ومواطني الدول الحليفة والمدنيين الأفغان.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية القطري، عن سعادته باجتماعه يوم الثلاثاء الماضي، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع بالولايات المتحدة لويد أوستن.

وكتب محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، في تغريدة سابقة عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات "تويتر": "سعدنا أنا وأخي خالد العطية، بالترحيب بوزيري الخارجية والدفاع الأمريكيين في الدوحة".

وأضاف: "ناقشنا مستجدات المنطقة وتباحثنا شؤون تعاوننا المشترك في مجال الأمن ودفع عجلة السلام.. فخورون بما تم إنجازه بفضل شراكتنا الاستراتيجية وصداقتنا المتميزة، ونتطلع إلى تعزيز تعاوننا في مختلف المجالات".