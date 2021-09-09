نائب محافظ القاهرة يتابع تطعيم العاملين بحي حدائق القبة ضد فيروس كورونا

أجرى اليوم الدكتور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة للمنطقه الشمالية، جولات ميدانية بأحياء المنطقة الشمالية لمتابعة سير العمل وتفقد حالة النظافة بالشوارع.

جولة نائب محافظ القاهرة

وتفقد نائب المحافظ مبنى حى حدائق القبة، لمتابعة تلقي جرعة اللقاح لموظفي الحي من قِبل لجنة الطب الوقائي لحملة التطعيم ضد فيروس كورونا.

جولة نائب محافظ القاهرة

وأكد نائب المحافظ، اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

جولة نائب محافظ القاهرة

كان قد تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة مركز التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد بمدرسة جمال عبد الناصر الرسمية المتميزة لغات بادارة النزهة التعليمية، لمتابعة انتظام أعمال تلقي العاملين بالقطاع التعليمي اللقاح وسير العمل والتسهيلات المقدمة لحصولهم على اللقاح بيسر وسهولة.