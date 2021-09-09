الخميس 09 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

محافظ الإسكندرية: ندعم مهرجان سينما البحر المتوسط بكل الأمور اللوجستية

رئيس مهرجان الأـسكندرية
رئيس مهرجان الأـسكندرية مع محافظ الأسكندرية

التقى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أمس، مع إدارة مهرجان الإسكندرية لدول البحر المتوسط برئاسة الكاتب والناقد السينمائي الأمير أباظة، وفريق عمل المهرجان الناقد السينمائي عصام زكريا المدير الفني، والناقد محمد يوسف الشريف أمين عام المهرجان، ومحمد مصطفي مدير العروض.

وأبدى الشريف دعمه ودعم المحافظة للدورة الـ ٣٧ من المهرجان التي تنطلق خلال الفترة من ٢٥ الجاري وحتى الأول من أكتوبر المقبل، وتأكيده على حضور حفل الافتتاح الذي يقام بمكتبة الإسكندرية.

وأكد توفير كل الأمور اللوجستية التي يتطلبها المهرجان، مع العمل على حل كل المعوقات التي قد تظهر خلال الفعاليات وتوفير كل السبل لراحة ضيوف المهرجان البالغ عددهم ٦٠ ضيفا من دول البحر المتوسط.

رئيس مهرجان الأـسكندرية مع محافظ الأسكندرية 

وكان المهرجان قد أعلن عن احتفائه بالسينما السورية حيث يشهد مشاركة ٥ أفلام سورية في مسابقاته المختلفة في عرضها العالمي الأول، بالإضافة إلى تكريم النجم السوري دريد لحام، ومشاركة المخرج السوري جود سعيد في لجنة تحكيم المسابقة الدولية بالمهرجان.

وأعلنت إدارة المهرجان سابقًا أنهم سينظمون احتفالية بمرور ١٢٥ عامًا على أول عرض سينمائي في مصر والذي أقيم بالإسكندرية في مقهي "زواني" يوم ٦ يناير ١٨٩٦ بعد أيام من أول عرض في العالم في "الجرايد كافية" في باريس في ٢٥ ديسمبر ١٨٩٥، وكان فيلما صامتا للأخوين لوميير، وذلك في الدورة الـ٣٧ المزمع إقامتها في الفترة من ٢٥ سبتمبر الجاري حتى ١ أكتوبر المقبل.

وقال الناقد السينمائي الأمير أباظة، إن المهرجان سيعرض في الاحتفال الفيلم الوثائقي "لوميير تاني مرمة"، إخراج أحمد عاطف وإنتاج صندوق التنمية الثقافية لما يتضمنه من وثائق نادرة مزج فيها المخرج بين مشاهد قديمة صورها لوميير في بدايات القرن التاسع عشر ليقوم بتصويرها مرة أخرى في نهايات القرن العشرين.
 

محافظ الإسكندرية البحر المتوسط مكتبة الاسكندرية لجنة تحكيم مهرجان الإسكندرية عصام زكريا الناقد السينمائي المخرج السوري اللواء محمد الشريف الأمير أباظة

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وائل لطفي

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