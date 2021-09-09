مجهودات الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان خلال 8 أشهر (إنفوجراف)

نشر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة الصندوق إنفوجراف يتضمن مجهودات الخط الساخن "16023" في الفترة من يناير وحتى أغسطس 2021، حيث بلغ عدد مرضى الإدمان الذين استفادوا من الخدمات العلاجية عن طريق الخط الساخن للصندوق " 16023" خلال الـ 8 أشهر الأولى من عام 2021، بلغ 88 ألفا و177 مريضا ترددوا على المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن، وعددها 27 مركزًا بـ 17 محافظة حتى الآن، وتنوعت الخدمات ما بين مكالمات للمتابعة، منهم 3801 حالة من المناطق الجديدة "بديلة العشوائيات"، مثل الأسمرات وبشاير الخير والمحروسة "وأن الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانا ووفقا للمعايير الدولية.

‫وتضمن الإنفوجراف، أنه خلال شهرى مايو ويونيو ويوليو وأغسطس 2021 تقدم 7900 موظفا بالقطاع الحكومي للعلاج من الإدمان مما يشير الى زيادة الثقة بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة للخط الساخن، خاصة بعد التصديق على قانون شغل الوظائف او الاستمرار فيها وفصل الموظف المتعاطي للمخدرات، والذى سيتم تنفيذه خلال 6 أشهر من تاريخ إقراره حيث من المقرر بداية العام المقبل.

وأوضح انفوجراف صندوق أنه بجانب تنفيذ حملات التوعية على مدار الأشهر الماضية داخل المؤسسات والهيئات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية المختلفة في العديد من المحافظات ضمن مبادرة "مصلحتك " لرفع الوعى بمخاطر إدمان المواد المخدرة لدى العاملين.

وأشار الإنفوجراف الذي نشره الصندوق إلى أن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض ويتم علاجه بالمجان وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان ومن دون ذلك ويثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.