بناءً على توجيهات الرئيس السيسى.. مجمع الجلاء يستقبل الطالبة منة الله هشام ويقدم لها أوجه الرعاية الطبية اللازمة

بناءً على توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمة العاجلة للطالبة منة الله هشام حسن ثابت والتي تعرضت لحادث بمحافظة أسيوط.

مجمع الجلاء الطبى يستقبل الطالبة منه الله هشام ويقدم لها أوجه الرعاية الطبية اللازمة

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها لإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة للتنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية لنقل الطالبة منه الله إلى مجمع الجلاء الطبى للقوات المسلحة نظراً لتوافر التخصصات الطبية التى تحتاجها.

مجمع الجلاء الطبى يستقبل الطالبة منه الله هشام ويقدم لها أوجه الرعاية الطبية اللازمة

من جانبها، أشادت أسرة الطالبة بسرعة استجابة السيد رئيس الجمهورية لمناشدة الطالبة، كما أشادت بالرعاية الطبية المتكاملة التى تقدم لابنتها بمجمع الجلاء الطبى للقوات المسلحة وما تقدمه لها من رعاية فائقة فى كافة التخصصات التى تحتاجها من أجل العودة إلى ممارسة حياتها بشكل طبيعي.

مجمع الجلاء الطبى يستقبل الطالبة منه الله هشام ويقدم لها أوجه الرعاية الطبية اللازمة