وزير خارجية الكويت يلتقى نظراءه فى فلسطين ولبنان وموريتانيا (صور)

عقد وزير الخارجية الكويتي ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، اليوم الخميس، سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من وزراء الخارجية العرب، على هامش أعمال الدورة الـ156 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، والتي تترأسها دولة الكويت.

وزير الخارجبة الكويتي ونظيرته اللبنانية

ووفقًا لما ذكرته وزارة الخارجية الكويتية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التدوينات "تويتر"، التقى وزير الخارجية الكويتي كلا من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية زينة عكر، ووزير خارجية فلسطين رياض المالكي، ووزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ووزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش.

وتناولت اللقاءات الكويتية العلاقات الثنائية بين الكويت وكل من: "لبنان وفلسطين وليبيا وموريتانيا"، كلٍ منها على حدة، بالإضافة إلى بحث آخر المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وتسلَّم وزير الخارجية الكويتي، اليوم، رئاسة مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، حيث قام بتسليمها وزير الدولة القطري للشئون الخارجية سلطان بن سعد المريخي.

وزير الخارجبة الكويتي ونظيرته اللبنانية

وذكرت السفارة القطرية لدى القاهرة، في تغريدة عبر صفحتها الرسمية بموقع التدوينات "تويتر": "سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشئون الخارجية، يسلم رئاسة مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري إلى الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح وزير خارجية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء بدولة الكويت".

وزير الخارجبة الكويتي ونظيرته اللبنانية

اجتماع وزراء الخارجية العرب

وعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، اليوم الخميس، اجتماعًا في دورته الـ156، برئاسة الكويت، حيث ناقش عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، في مقدمتها القضية الفلسطينية والتدخلات الإيرانية والتركية في الشئون العربية.

كما عقدت اللجنة الوزارية العربية المعنية بالتحرك لوقف الإجراءات الإسرائيلية في القدس، اجتماعًا وزاريًا لها، وهي تضم في عضويتها الأردن (رئيسًا)، وكلا من: «مصر، الجزائر، السعودية، فلسطين، قطر، المغرب» بالإضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية.