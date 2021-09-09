آية حسن.. طاهية تدمج الطبخ والفيزياء في «كيك تحدي الجاذبية»

أن تمتلك مهارات الطبخ فهذا يؤهلك أن تصبح طاهي محترف، أما أن تدمج معرفتك بالفيزياء والنحت بالطبخ فهذا ينتج عنه فن لصناعة الحلويات التى تتحدي الجاذبية، وهو ما تقوم به الطاهية العراقية آية حسن.

النحت والرسم

وآية حسن تعيش بمدينة بغداد، تخرجت من كلية الفنون قسم تشكيلي وهو القسم المعني بالنحت، وقبل 8 سنوات بدأت العمل في مجال الطهي حيث بدأت البداية التقليدية حيث تقدم كيك تقليدي حسب الطلب، إلا أن رغبتها في عمل شئ مميز يميزها عن باقي الطهاة، جعلها تبدأ البحث عن فنون صناعة "الكيك" لتتعرف للمرة الأولي على "كيك تحدي الجاذبية" أو gravitiy cake.

وتقول آية لـ الدستور: “بدأت في صناعة كعك تحدي الجاذبية لكن النتيجة كانت فشل ذريع في البداية، إلا بالبحث في علوم الفيزياء اكتشفت أن الازمة علمية بحتة ولا علاقة لها بمكونات الكعك، وإنما الموازنة بين كتلة الكعك ووزنها حتى لا تسقط، وهو ما شكل دفع لي لدراسة الفيزياء التى كنت أكرهها، وبالفعل تعمقت في دراسة الكتلة والوزن في الفيزياء، وقمت بتصنيع 9 كعكات لم تكن للبيع ولكن فقط لاختبار قدرتي على صناعة هذا النوع من الفن”.

البداية هندية

فن gravitiy cake يعتمد على دراسة قانون الجاذبية واعتماده في صناعة مجسمات الكعك والشيكولاتة وكان أول من ابتكره الطاهي الهندي "كارثي" الذي يقدم منحوتات من الشيكولاتة لا تسقط باستخدام قانون الجاذبية، باستخدام القوالب.

وتضيف آية: "المدة التى تستغرقها في صناعة الكعكة تختلف باختلاف شكلها وتفاصيلها، فهناك كعكات تنتهي في يوم واحد، وهناك كعكات تستغرق 4 أو 5 أيام مثل كعكة "توم وجيري" التى تضم الكثير من التفاصيل"، مشيرة إلى أنها تستوحي أشكال الكعك من الشخصيات الكرتونية المفضلة لها.

واختتمت: "في البداية حين أنتجت أول كعكة وفشلت فيها لم أكن أتخيل أنني سأستطيع إنتاج كعكة واحدة، لكن الآن حين يري عملائي الكعك الخاص بي لا يصدقون ان هذا الكعك لا يدخل به أي مواد سوى السكر والشيكولاتة والبيض والدقيق وهي المكونات الخاصة بأي كعكة تقليدية".