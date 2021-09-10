محافظ الشرقية يفتتح مدرسة الشهيد عمرو شبل للغات

افتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مدرسة الشهيد عمرو شبل فرحات الرسمية للغات التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية والمقامة علي مساحة 4632 متر وبتكلفة 24 مليون و794 ألف جنيه، في إطار احتفالات محافظة الشرقية بعيدها القومى.

جاء ذلك في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ وسعد الفرماوي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ورمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم والمهندس أحمد مرسي مدير هيئة الأبنية التعليمية بالشرقية والمحاسب نبيل فاروق رئيس مركز ومدينة الزقازيق و محمد الأباصيري رئيس حي ثان و شعبان أبو الفتوح رئيس حي أول.

تفقد المحافظ ومرافقوه حجرات الدراسة للمراحل التعليمية (رياض أطفال، إبتدائي، إعدادي، ثانوى) والمعمل والمكتبة وحجرة المجالات والصالة متعددة الأغراض، مؤكداً على ضرورة تفعيل الأنشطة المدرسية والمجالات والإستفادة من المعمل لتدريب الطلاب على كيفية إجراء التجارب والعمليات الكيميائية البسيطة طبقاً للمنهج المدرسي، مع الحفاظ على نظافة المدرسة وصيانتها أولاً بأول لضمان استمرارها لأكبر فترة ممكنة.

وأوضح محافظ الشرقية أن المدرسة تتكون من 5 طوابق وتضم 56 فصلا، وتساهم بشكل كبير في تحسين مستوى التعليم المقدم لأبنائنا الطلاب بالإضافة إلى تقليل نسبة الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية.

أكد المحافظ أن الدولة تولي اهتماما كبيراً بتطوير قطاع التعليم ، من خلال التوسع في إنشاء صروح تعليمية جديدة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، لافتاً إلى أنه جاري تنفيذ أعمال إنشاء وتطوير 140 مدرسة وإدارتين تعليميتين، لإضافة 1494 فصل جديد بتكلفة 607 مليون جنيه بنطاق المحافظة , حيث تم الإنتهاء من تنفيذ أعمال إنشاء ورفع كفاءة 39 مدرسة ما بين جديد واحلال كلي وتوسع لعدد 17 فصل مدرسي وبتكلفة 385 مليون و 800 ألف جنية وذلك لتقديم تعليم جيد للأجيال القادمة للمشاركة في بناء مستقبل مصر.