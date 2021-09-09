نائب محافظ بنى سويف يُسلم شهادات اجتياز البرنامج التدريبي للعاملين بإدارات الأزمات

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، اليوم الخميس، الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ لتسليم شهادات اجتياز البرنامج التدريبي للعاملين بإدارات الأزمات والكوارث بالوحدات المحلية والمديريات والقطاعات الخدمية والذي تم تنفيذه بالتعاون مع قطاع إدارة الأزمات والكوارث التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في الفترة من 31 أغسطس الماضي وحتى 9 سبتمبر الجاري، حيث افتتحه المحافظ، بحضور اللواء محمد عبد المقصود رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر التابع لرئاسة مجلس الوزراء.

نائب المحافظ

وحضر فعاليات التكريم المدربون المشاركون في البرنامج من قطاع إدارة الأزمات والكوارث برئاسة مجلس الوزراء وهم: محمد صلاح محمد، وأحمد عادل قطب، ومحمد حمدي عبد الباسط،وعلاء عيد مدير إدارة الأزمات بديوان عام المحافظة.

وسلم نائب المحافظ المتدربين شهادات اجتياز البرنامج التدريبي الذي عقد تحت رعاية المحافظ د.محمد هاني غنيم وأشرف على تنفيذه بلال حبش نائب المحافظ وشارك فيه 120 متدرباً "على 3 دفعات" من مسؤولى الأزمات والكوارث بالجهاز التنفيذي للمحافظة وشركات المرافق والكهرباء والغاز والمياه وهيئة السكة الحديد الهلال الأحمر التضامن الأوقاف ،الصحة التضامن ،الإسعاف والمكاتب والإدارات المركزية بالمحافظة.

نائب المحافظ

وتناول البرنامج التدريبي"الذي حاضر فيه متخصصون بقطاع إدارة الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء "العديد من المحاور والموضوعات ،لتدريب العاملين على المفاهيم الأساسية لإدارة الأزمات والكوارث وتعريفهم بالمنظومة الوطنية لإدارة الأزمات،ودور مراكز إدارة الأزمات وغرف العمليات، وكيفية إعداد الخطط المحلية للحد من مخاطر الكوارث وأدوار بعض المديريات والقطاعات الخدمية في الاستعداد لمخاطر السيول والأمطار الغزيرة بجانب تنظيم تدريبي مكتبي على سيناريو إدارة مخاطر السيول بالمحافظة وتقييم تعامل المعنيين أثناء الكارثة وإدارة الأزمة.

نائب المحافظ

وفى سياق آخر.. أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أهمية المتابعة المستمرة لمستجدات الموقف التنفيذي للمشروع لتأهيل وتبطين البنية التحتية المائية ،الذي أطلقته القيادة السياسية ، ويستهدف تأهيل ورفع كفاءة الترع لتحقيق أعلى مستوى من ضبط الجودة ، وذلك لما له من عوائد ومنافع كبيرة على منظومة الري ، وتوفير المياه لأغراض الرى والصناعة ومياه الشرب وتوفير كميات مياه من الفاقد،ولضمان عدالة توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية فضلا عن تقليل تكاليف أعمال الصيانة والتطهير للمصارف والمجارى المائية.