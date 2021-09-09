الخميس 09 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مصر تدين رفض أطراف يمنية للحلول العربية والدولية للأزمة

سامح شكري
سامح شكري

قال سامح شكري، وزير الخارجية المصري، إننا ما زلنا نشهد بأسى بالغ استمرار الأزمة السياسة والإنسانية فى اليمن الشقيق، ودفع الشعب اليمني لأثمان تعنت بعض الأطراف الرافضة للحلول العربية والدولية التي طرحت لحل هذه الأزمة، سواء المبادرة الخليجية، أو مخرجات الحوار الوطني عام 2013، أو قرارات مجلس الأمن ذات الصلة خاصة القرار 2216، انتهاء بالمبادرة السعودية الأخيرة لحل الأزمة اليمنية التي تم الإعلان عنها في مارس 2021.

وأضاف شكري، خلال الاجتماع العادي لوزراء خارجية جامعة الدول العربية، أن مصر مستمرة في دعمها للحكومة الشرعية اليمنية، ولوحدة اليمن واستقلال قراره، ورفض كل ما من شأنه زعزعة أمن اليمن وترهيب شعبه، أو رهن إرادته لإرادات قوى إقليمية تسعى لتوسيع نفوذها ودورها على حساب الأمن القومي العربي.

وتابع: "أود أن أجدد في هذا الصدد إدانة مصر الشديدة للهجمات الحوثية المُستمرة على الأراضي السعودية وما توقعه من خسائر وضحايا. كما أجدد دعم مصر الكامل لكل الإجراءات التي تتخذها الرياض للدفاع عن أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها".

وأكد شكري، في ختام تصريحاته بشأن اليمن، على رفض مصر لـ"أي تهديد لأمن البحر الأحمر وسلامة الملاحة الدولية به"، مضيفًا: "عملنا مع كل الشركاء الإقليمين والدوليين للتصدي لتلك التهديدات".

رئيس التحرير

وائل لطفي

المسئولية الاجتماعية.. الفريضة الغائبة

الأكثر قراءة

بعد 10 سنوات من الحكم.. هكذا سقط الإخوان في المغرب

موعد ظهور نتيجة امتحان القبول بمدارس المتفوقين 2021 الرسمي

حريق هائل يلتهم عددًا من مراكب الصيد جنوبى البحر الأحمر (صور)

رئيس قناة السويس يكشف تفاصيل الجنوح المؤقت لسفينة الصب «CORAL CRYSTAL»

بلاغ عاجل للنائب العام ضد مطربي المهرجانات بسبب الضرائب

إخلاء سبيل «سمكرية البنى آدمين» للعلاج الطبيعى بكفالة 10 آلاف جنيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

هواجس اللجوء الأفغانى والوقوف على أعتاب المجهول

أسماء محفوظ

شكلك حلو النهارده

ماجد حبته

النفق.. الملعقة.. والمسلسل القديم!

د. بهي الدين مرسي

هل الوجه أكرم من القدم؟

مؤمن المحمدي

نادى الجمهوريين الملكى

عبد الرحيم طايع

موسم الهجوم على نجيب محفوظ!

مدحت بشاى

حياة كريمة بلا أمية

د هند جاد

قاموس "هى".. من الحياة والتجارب

صور

جولة وزير التعليم ووزيرة الصحة لتطعيم الطلاب فى جامعة القاهرة

إطلاق منظومة رفع مخلفات القاهرة

وزير الرياضة يلتقى البعثة البارالمبية

محطة تل أبيب

المزيد

وزراء الخارجية العرب يدينون الاعتداءات الإسرائيلية في القدس

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي

مواجهات عنيفة بين قوات الاحتلال وفلسطينين بالضفة ووقوع إصابات