مصر تدين رفض أطراف يمنية للحلول العربية والدولية للأزمة

قال سامح شكري، وزير الخارجية المصري، إننا ما زلنا نشهد بأسى بالغ استمرار الأزمة السياسة والإنسانية فى اليمن الشقيق، ودفع الشعب اليمني لأثمان تعنت بعض الأطراف الرافضة للحلول العربية والدولية التي طرحت لحل هذه الأزمة، سواء المبادرة الخليجية، أو مخرجات الحوار الوطني عام 2013، أو قرارات مجلس الأمن ذات الصلة خاصة القرار 2216، انتهاء بالمبادرة السعودية الأخيرة لحل الأزمة اليمنية التي تم الإعلان عنها في مارس 2021.

وأضاف شكري، خلال الاجتماع العادي لوزراء خارجية جامعة الدول العربية، أن مصر مستمرة في دعمها للحكومة الشرعية اليمنية، ولوحدة اليمن واستقلال قراره، ورفض كل ما من شأنه زعزعة أمن اليمن وترهيب شعبه، أو رهن إرادته لإرادات قوى إقليمية تسعى لتوسيع نفوذها ودورها على حساب الأمن القومي العربي.

وتابع: "أود أن أجدد في هذا الصدد إدانة مصر الشديدة للهجمات الحوثية المُستمرة على الأراضي السعودية وما توقعه من خسائر وضحايا. كما أجدد دعم مصر الكامل لكل الإجراءات التي تتخذها الرياض للدفاع عن أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها".

وأكد شكري، في ختام تصريحاته بشأن اليمن، على رفض مصر لـ"أي تهديد لأمن البحر الأحمر وسلامة الملاحة الدولية به"، مضيفًا: "عملنا مع كل الشركاء الإقليمين والدوليين للتصدي لتلك التهديدات".