الخميس 09 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

شكرى: مساندة الأشقاء فى ليبيا أولوية.. وفتح الطريق الساحلى خطوة إيجابية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

قال وزير الخارجية، سامح شكري، إن مصر تضع في مقدمة أولوياتها في الوقت الراهن الاستمرار في مُساندة الأشقاء في ليبيا في جهودهم لإعادة الاستقرار والأمن إلى بلدهم الشقيق.

وأضاف شكري، خلال الاجتماع العادي لوزراء خارجية جامعة الدول العربية، اليوم (الخميس)، أن ذلك سيتم عبر «إنفاذ الحل السياسي الذي تم التوصل إليه في مؤتمر برلين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة».

وتابع: «أود أن أُشيد في هذا الصدد بما حققته لجنة 5+5 العسكرية المُشتركة، وفتح الطريق الساحلي بين الشرق والغرب، وهى التطورات التي يتعين البناء عليها واستكمالها بخروج كل القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية».

وأضاف أن الحل أيضا يأتي «من خلال الإسراع باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإجراء الاستحقاق الانتخابي الليبي في موعده المقرر يوم 24 ديسمبر 2021، إعمالا لما اتفق عليه الليبيون في خارطة الطريق لإنهاء الفترة الانتقالية المُمتدة، وتدشين مرحلة جديدة تلتئم فيها مؤسسات الدولة الليبية، على نحو يُلبي طموحات الشعب الليبي، ويُعلي من مصلحته الوطنية فوق أي اعتبارات أخرى».

رئيس التحرير

وائل لطفي

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