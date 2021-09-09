ختام فعاليات الاجتماع التشاوري للخبراء لتعزيز استراتيجية العلوم والتكنولوجيا لإفريقيا 2024

اختتمت اليوم بالقاهرة فعاليات الاجتماع التشاورى رفيع المستوى للخبراء حول تعزيز تطبيق استراتيجية العلوم والتكنولوجيا والابتكار لإفريقيا 2024، والذي تنظمه وكالة التنمية التابعة للاتحاد الإفريقي، بالتعاون مع مؤسسة كلوستس جوما التنفيذية لفريق الاتحاد الإفريقي رفيع المستوى حول التقنيات البازغة، والذى استمر 3 أيام، بمشاركة 10 دول إفريقية.

وأوصى المشاركون في الاجتماع بضرورة تبني الحكومات الأفريقية والتجمعات الاقتصادية الإقليمية ووكالات التنمية بيئة سياسية مناسبة؛ لتسخير الفوائد والعائد من الابتكار والتكنولوجيات البازغة لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية فى إفريقيا.

وأكدوا أهمية وضع أطر لسد الفجوة بين صناع السياسات والبحوث القائمة على الأدلة للحصول على مخرجات ابتكارية ذات عائد مجمتعى.



من جانبه، قال الدكتور ياسر رفعت نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون البحث العلمي، نيابة عن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الاجتماع استهدف الاستفادة من الخبرات المصرية فى تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، والتى تصب فى مصلحة إستراتيجية إفريقيا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار.



وأشار إلى أن صياغة النظم البيئية التشريعية التي تعزز المناخ العام للبحث العلمى، وتشجع التعاون مع القطاع الخاص، هي طريقة فعالة للنهوض بمخرجات البحث العلمى، مؤكدا أهمية تشجيع الباحثين للحصول على براءات الاختراع؛ لزيادة العائد والقيمة الاقتصادية للبحوث.



وأوضح أن تسهيل التعاون الأكاديمي مع الصناعة في تسويق مخرجات البحوث لابد من وضعه كأولوية أولى فى إفريقيا .



من جانبه، قال الدكتور إسلام أبو المجد مستشار الوزير للشئون الإفريقية إن رؤية مصر 2030 تتوافق مع أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي، واستراتيجية العلوم والتكنولوجيا والابتكار لإفريقيا 2024 للنهوض بالابتكار المحلي المناسب؛ لتعزيز النمو الاجتماعي والاقتصادي المستدام، والقدرة التنافسية لمصر.



وأضاف أن مصر استجابت للتكنولوجيات البازغة، مثل الذكاء الاصطناعي، من خلال زيادة ميزانية البحث العلمى والتطوير، وإصدار التشريعات التى تعزز الابتكار وتطوير التقنيات البازغة، وخاصة فى قطاعات إدارة المياه، وإنتاج الطاقة، والتنمية الصحية في مصر.



وأوضحت الدكتورة شيرين عاصم نائب رئيس مركز البحوث الزراعية أن التكنولوجيا توفر حلولاً لبعض التحديات الكبرى للمجتمع، وتفتح الأبواب لأسواق جديدة للمنافسة، مما يحفز الإبداع والإنتاجية، ويعتبر هذا هو الأساس لإستراتيجيات القدرة التنافسية الاقتصادية، مؤكدة أن إفريقيا تسعى إلى تصدير المعرفة في شكل التكنولوجيا والابتكار، وخلق مناخ مناسب للنمو للارتقاء بالمجتمع.



واكد مارتن بواليا المدير بالإنابة لمديرية إدارة المعرفة وتقييم البرامج ومراكز التميز أن الخطط الإستراتيجية الوطنية للدول الإفريقية ينبغي أن تطور التكنولوجيا والابتكار من أجل النهوض بقدرة إفريقيا العلمية والتكنولوجية، وتعزيزها وتنميتها بما يتماشى مع أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي.

وأشارت جوستينا دوغبازة المنسق بالإنابة لمؤسسة كلوستس جوما التنفيذية لفريق الاتحاد الإفريقي إلى أن الاتحاد الإفريقي رفيع المستوى المعني بالتكنولوجيات البازغة يستوحى أفكاره وخططه من المشاورات الإقليمية من الدول الأعضاء الإفريقية مثل مصر.