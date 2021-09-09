الصحة العالمية تطالب بتأجيل الجرعات المعززة من لقاحات كورونا

طالب مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيب ريسوس مجددا، الدول الغنية التى تمتلك مخزون أكبر من لقاح فيروس كورونا "كوفيد ـ 19" بتأجيل إعطاء الأشخاص الذين تلقوا اللقاح جرعات معززة، وذلك حتى يتسنى إرسال اللقاحات إلى البلدان الفقيرة.

ودعا تيدروس ـ في تصريح أوردته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم (الخميس) ـ إلى ضرورة تمديد قرار تجميد إعطاء الجرعات المعززة والمعروفة بالجرعة الثالثة حتى نهاية العام الجاري حتى يتم السماح لكل دولة بتلقيح 40 في المائة من سكانها على الأقل.

وكان رئيس منظمة الصحة العالمية تادروس أدنوم جبريسيوس، قد اعترض على مشاريع الجرعات الثالثة فى الدول المتقدمة، مشيرا إلى أنه لن يصمت إزاء احتكار الدول الغنية وشركات الأدوية الكبرى لقاحات فيروس كورونا.

وأضاف جبريسيوس ـ فى تصريحات أدلى بها في وقت سابق ـ أنه كان قد تلقى وعود من وزراء للصحة فى قمة مجموعة العشرين بتوفير لقاحات للدول الفقيرة، حيث كان من المفترض أن تتبرع تلك الدول بمليار وحدة من اللقاحات لم يقدم منهم سوى 15%.

ويطالب جبريسيوس الدول الغنية بفرض منع مؤقت على الجرعات الداعمة حتى يتلقى 40% من الدول الفقيرة اللقاح بحلول نهاية هذا العام، على الرغم من تلك المطالب إلا أن أغلب الدول الغنية تخطط حاليا لمنح جرعات ثالثة داعمة من اللقاحات لمواطنيها وسط أصوات تقترح أن هذه الجرعات قد لا تكون مفيدة لكل الفئات.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.