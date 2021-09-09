بفضل قناة السويس الجديدة.. لم تؤثر جنوح أحد السفن على حركة الملاحة

جعلت قناة السويس الجديدة، المجرى الملاحي شريان رئيسي وحيوي في مجال الملاحة البحرية العالمية باعتبارها الممر الملاحي الأقصر والأسرع والأكثر أماناً، حيث أدّت قناة السويس الجديدة إلى زيادة كبيرة في عدد السفن التي تعبر المجرى الملاحي وكذلك الحمولات على متن هذه السفن، حيث حققت أعلى إيراد سنوي في تاريخها عام 2020/2021، بلغ 5.4 مليار دولار.

واليوم ردت قناة السويس الجديدة على كل المشككين بها، حيث لم تتوقف حركة الملاحة بقناة السويس، اليوم الخميس، في الجنوح المؤقت لإحدى السفن العابرة للقناة وهى سفينة الصب “CORAL CRYSTAL” خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الشمال بالكيلو متر 54 ترقيم قناة بتفريعة البلاح الغربية، بحمولة قدرها 43 ألف طن ، حيث في ونس توقيت تعامل هيئة قناة السويس باحترافية بواسطة قاطرات الهيئة لإعادة استئناف عبور السفينة مجددًا عبرت السفن القادمة من الجنوب إلى الشمال في قناة السويس الأصلية بمحاذة مكان تعطل السفينة، ولم تسبب تعطل السفينة أي حركة توقف في المجرى الملاحي.

وأكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن المجرى الملاحي المجرى الملاحي الأكثر أمانًا على مستوى العالم، مؤكدًا على امتلاك الهيئة قدرات التأمين الملاحي والفني اللازم للتعامل مع الأعطال علاوة على توافر البنية التحتية اللازمة للتعامل مع المواقف الطارئة لاسيما بعد افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة ومشروعات التطوير الخاصة بإنشاء سلسلة من الجراجات على المجرى الملاحي الجديد، لافتًا في هذا الصدد إلى قيام الهيئة بالتعامل السريع مع جنوح مؤقت إحدى السفن العابرة للقناة وهى سفينة الصب “CORAL CRYSTAL” خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الشمال بالكيلو متر 54 ترقيم قناة بتفريعةالبلاح الغربية، بحمولة قدرها 43 ألف طن، مؤكدًا على أنه تم التعامل مع السفينة باحترافية بواسطة قاطرات الهيئة، واستأنفت السفينة عبورها بالقناة، مؤكدا على عدم تأثر حركة الملاحة حيث تم توجيه السفن التالية لها للعبور من تفريعة البلاح الشرقية، وتم التعامل مع الأمر واستكمال السفينة لرحلتها عبر القناة وعبور كافة السفن من الاتجاهين.

وأكد الفريق أسامة ربيع، أن حركة الملاحة بالقناة تعمل بصورة منتظمة، حيث تسجل التقارير الملاحية، اليوم الخميس، عبور 61 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات صافية قدرها 3.2 مليون طن، ويبلغ عدد السفن العابرة من اتجاه الشمال 37 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 2 مليون طن، ومن اتجاه الجنوب تعبر 24 سفينة بالمجرى الملاحي الجديد للقناة، بإجمالي حمولات صافية قدرها 1.2 مليون طن.

ووجه الفريق أسامة ربيع رسالة طمأنة بشأن انتظام الملاحة بالقناة بمعدلاتها الطبيعية، مطالباً كافة وسائل الإعلام تحري الدقة فيما يتم نشره، وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر والاعتماد على المعلومات والأخبار الرسمية الصادرة من الهيئة.