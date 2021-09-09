«التموين» تستثنى منطقتين بالقاهرة الكبرى من النظام الجديد لصرف الخبز

كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن استثناء المناطق المزدحمة، الواقعة بين محافظتي القاهرة والقليوبية، من قرار فصل صرف الخبز بين محافظات القاهرة الكبرى والمزمع تنفيذه أول أكتوبر المقبل.

وجرى استثناء منطقتي «الخصوص والمرج» من هذا القرار، ليتم السماح لأصحاب البطاقات التابعة للمنطقتين بالصرف من المخابز الكائنة بالمناطق المزدحمة الواقعة بين محافظتي القاهرة والقليوبية فقط.

ووجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية رسائل تحذيرية إلى أصحاب البطاقات التموينية، المقيمين بالقاهرة الكبرى، بأنه سيتم العمل بنظام جديد لصرف الخبز المدعم، يختلف تماما عما كان متبع بالنسبة لسكان القاهرة الكبرى، حيث كانت تعامل البطاقة التموينية الصادرة من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية على أساس محافظة واحدة في عملية صرف الخبز المدعم.

وكان من المقرر أن تبدأ وزارة التموين فصل صرف الخبز المدعم لأصحاب البطاقات التموينية داخل القاهرة الكبرى، لتصرف كل بطاقة من المحافظة الصادرة منها فقط ، وفقا للنطاق الجغرافي لكل محافظة، من المحافظات الثلاث، القاهرة، الجيزة والقليوبية، وذلك بدءاً من أكتوبر المقبل.

ويعتمد النظام الجديد على معاملة المحافظات الثلاث داخل نطاق القاهرة الكبرى، نفس معاملة المحافظات الأخرى على مستوى الجمهورية،بحيث يتم فصل كل من المحافظات الثلاث، وقصر صرف الخبز على المحافظة الصادر منها بطاقة التموين، ولن يسمح بصرف الخبز من خارجها نهائيا.

وفي هذا السياق وجهت وزارة التموين رسالتها التحذيرية لأصحاب البطاقات التموينية الصادرة من القاهرة الكبرى، عبر بون صرف الخبز، بأنه سيتم صرف الخبز من المحافظة الصادرة منها البطاقة التموينية فقط، اعتبارا من أول أكتوبر القادم.

واجتمع وزير التموين في وقت سابق مع مديري مديريات التموين للمحافظات الثلاث ( القاهرة، والقليوبية والجيزة), بحضور ممثلي شركة "سمارت" للكروت الذكية، وممثلي الإنتاج الحربي للوقوف على آليات وإجراءات تطبيق قرار فصل صرف الخبز بين محافظات القاهرة الكبرى.

ونشرت وزارة التموين والتجارة الداخلية تعميما لجميع المواطنين يتعلق بالبونات المستخدمة في صرف الخبز المدعم من المخابز المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، وذلك في الرسالة التي قامت الوزارة بتوجيهها للمواطنين، على خلفية قرارها السابق، الخاص بإتاحة صرف الخبز المدعم للمصطافين في عدد من المحافظات الساحلية، بجانب قرارها الخاص باعتبار القليوبية والقاهرة والجيزة، كل منها محافظة منفصلة وليست محافظة واحدة تابعة لسيستم واحد.

قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية بنشر تعميم لجميع المواطنين، نبهت خلاله على عملية صرف الخبز المدعم الذي تقدمه الوزارة للمواطنين على بطاقات التموين، وجاء هذا خلال الرسالة التي قامت الوزارة بتوجيهها للمواطنين والتي تتعلق ببونات صرف الخبز، حيث أكدت الوزارة أنها ستبدأ من يوم الأول من أكتوبر القادم في تطبيق إجراءات صرف الخبز من المحافظة الصادر منها البطاقة فقط، ولن تسمح للمستفيدين بصرف الخبز المدعم من محافظات أخرى غير المحافظة المذكورة في بطاقة الرقم القومي.