شاهد.. أبطال وصناع فيلم «روح» قبل طرحه فى موسم رأس السنة

أعلنت الجهة المنتجة لفيلم "روح" لمجموعة من النجوم، بأ العمل أصبح جاهزًا للعرض بعد أن انتهوا من وضع المراحل النهائية للعمل، والتى تتضمن مرحلة المكساج والمونتاج والموسيقى التصويرية وغيرها ، ومن المقرر طرحه بأن ينافس فى موسم رأس السنة لهذا العام .

طرح بوسترات منفردة لأبطال الفيلم

وأكد الصناع، أن الأيام القليلة القادمة ستِهد طرح البوسترات الدعائية لنجوم الفيلم، بصفة منفردة مرورًا بالأفيش الرسمى والنهائى للعمل، بالإضافة إلى البرومو الرسمى للفيلم، تمهيدًا لعرضه بدور العرض السينمائى قريبًا.

يشار إلى أن فيلم "روح" هو مغامرة شبابية تدور حولها الأحداث، فى إطار من الرعب والإثارة والتشويق ويعتمد على أعمال الجرافيكس وVFX وغيرها.

أبطال فيلم روح

الجدير بالذكر أن فيلم "روح" يتضمن مجموعة من النجوم أبرزهم الفنان أحمد العمدة، تتيانا، هيثم محمد، وفاء قمر، أحمد عبد العزيز أمين، مادلين طبر، دومينيك حورانى، صبرى عبد المنعم، محمد عبد الجواد، محمد فاروق شيبا، سامح بسيونى وآخرين وهو من إنتاج شركة اتحاد الإخوة جروب للمنتج علاء مهنى ومعالجة درامية أحمد العمدة ومن سيناريو وحوار خالد محمد وإخراج عمر العشرى.

روح أول تجربة سينمائية تجمع هيثم محمد ووفاء قمر

ويشار إلى أن هذه التجربة تجمع هيثم محمد وزوجته وفاء قمر معاً لأول مرة في السينما بعد الزواج.

وكان الثنائي مصاب الفترة الأخيرة بفيروس كورونا وهوما تسبب في تعطل تصوير المشاهد الاخيرة من الفيلم وأنتظر صناع العمل أن يخرجوا من أزمتهم الصحية بخير على ان يقوموا بتصوير المشاهد المتبقية من الفيلم الذي انهوها بالفعل الأيام الماضية، جدير بالذكر أن هيثم محمد ووفاء قمر شاركا مؤخرًا في العرض المسرحي "ميمي ومامي سندباد" من إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية التابعة للبيت الفني للمسرح على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية.