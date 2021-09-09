فلوريدا تستعد للأسوأ مع إعصار «لاري».. هل تنجو الولايات المتحدة؟

يهدد الإعصار "لاري" الساحل الشرقي للولايات المتحدة بظروف طقس خطيرة للغاية في ظل تشكيل العاصفة الاستوائية ميندي في خليج المكسيك، ومن المتوقع أن تعبر ساحل فلوريدا اليوم الخميس.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن إعصار لاري تحرك أمس الأربعاء بالقرب من برمودا مع استمرار التأثير على جزر ليوارد الشمالية، ومن المتوقع أن يظل لاري في البحر في المحيط الأطلسي، مع ترك تأثير عبارة عن "تضخم كبير" على طول الساحل الشرقي من منتصف الأسبوع حتى نهاية الأسبوع.

وقالت لارا باجانو، خبيرة الأرصاد الجوية في دائرة الأرصاد الجوية الوطنية: "من المحتمل أن تتسبب هذه الموجات في حدوث أمواج تهدد الحياة، لذا يتم حث رواد الشاطئ على اتباع إرشادات رجال الإنقاذ والمسئولين المحليين".

ومن المتوقع أن تتسبب العاصفة الاستوائية في أمطارا غزيرة من فلوريدا إلى الأجزاء الجنوبية من جورجيا وساوث كارولينا حتى صباح الخميس، وفقا لما ذكرته اللجنة الوطنية للصحة.

وتم التحذير من عاصفة استوائية في جميع أنحاء فلوريدا.

وحتى الآن، تعرضت الولايات المتحدة لخمسة أعاصير في عام 2021، وهي داني، إلسا، فريد، هنري وإيدا.

ووفقًا للباحث في مجال الإعصار فيل كلوتزباخ، فإن الولايات المتحدة تتقدم في عدد العواصف المحددة التي وصلت إلى اليابسة هذا العام، حيث يبلغ المتوسط ​​عادة اثنين في هذا الوقت.

وقال كلوتزباخ: "نحن نسير قبل الموعد المحدد بوقت طويل، خاصة في حالة العواصف المحددة".

ومن المتوقع الليلة هطول أمطار غزيرة وظروف عاصفة استوائية في أجزاء من فلوريدا بانهاندل حيث يسري تحذير من العاصفة الاستوائية.

وأصبح من المحتمل بشكل متزايد أن يتتبع مركز اعصار لاري عبر شبه جزيرة أفالون في نيوفاوندلاند في وقت لاحق من هذا الأسبوع، ويبدو أن مسار الإعصار لاري يتجه نحو شبه جزيرة أفالون في نيوفاوندلاند، كندا.

وينصح النشطاء المحليون في نيوفاوندلاند السكان بإزالة لافتات الحملة في مروجهم الأمامية قبل العاصفة.

وقالت الصحيفة إن “لاري” هو إعصار من الفئة 3 مع احتمال أن يتحول إلى عاصفة من الفئة 4، وفقًا لأخصائيي الأرصاد الجوية.

وقال الخبراء إنه من المتوقع أن تستمر العاصفة في المحيط الأطلسي لعدة أيام أخرى قبل أن تشق طريقها في نهاية المطاف إلى برمودا في منتصف الأسبوع تقريبًا ، وتقترب من أمريكا الشمالية.

وذكر الخبراء: "في هذه المرحلة، من المرجح أن يغيب لاري عن الولايات المتحدة ويبقى على بعد مئات الأميال من الساحل الشمالي الشرقي".

واعتبارًا من صباح يوم الإثنين، 6 سبتمبر 2021، كان لاري على بُعد 950 ميلاً (1530 كم) جنوب شرق برمودا.

وفقًا للباحث في مجال الإعصار فيل كلوتزباخ، فإن الولايات المتحدة تتقدم في عدد العواصف المحددة التي وصلت إلى اليابسة هذا العام، حيث يبلغ المتوسط ​​عادة اثنين في هذا الوقت.

وتتضخم بعض الأمواج الجيدة في جزيرة إميرالد بولاية نورث كارولينا في رصيف بوجي إنليت لصيد الأسماك، كل ذلك من إعصار لاري الذي مازال بعيدًا عن الشاطئ.

وبدأ السكان في رؤية تضخم على الساحل الشرقي مع إعصار لاري يشق طريقه عبر المحيط الأطلسي.