رئيس جامعة الإسكندرية يفتتح المؤتمر الدولي الـ19 لكلية التجارة

افتتح الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، صباح اليوم الخميس، أعمال المؤتمر العلمى الدولى التاسع عشر الذى تنظمه كلية التجارة تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ويعقد تحت عنوان "دور الإبتكار والمعرفة والرقمنة فى دعم منظمات الاعمال فى ظل التحديات المعاصرة"، وتستمر أعماله لمدة يومين بمشاركة عدد من الخبراء والوزراء السابقين ونواب مجلسي النواب والشيوخ، وأساتذة الجامعات المصرية والتنفيذيين، واتحاد الغرف العربية، وغيرهم.

وأكد قنصوه، أن جامعة الاسكندريه تضع ضمن خطتها الاستراتيجية دعم الابتكار والمعرفة، للتحول إلى جامعة ذكية، محوكمة، ومستدامة، وذات تنافسية عالمية، موضحاً أن الجامعة تستند على هذه الدعائم التى تتوافق مع رؤية الدولة 2030، للتحول إلى جامعات الجيل الرابع.

رئيس جامعة الإسكندرية

وأشار إلى أن الجامعة تسعى أن تكون نواة لاقتصاد المعرفة كجزء من اقتصاد الدولة، منوها إلى أن الجامعة لديها فروع خارج مصر تتكامل معا من خلال قاعدة بيانات شاملة ومتكاملة تتناسب مع لغة العصر.

كما استعرض الدكتور عبدالوهاب غنيم مستشار رئاسة الجمهورية للرقمنة، ونائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، خريطة مصر الرقمية الحديثة وتأثيرها على الحياة الرقمية والتكنولوجية في كافة نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية في مصر خلال العشر سنوات القادمة.

رئيس جامعة الإسكندرية

وأكد الدكتور السيد الصيفى عميد الكلية ورئيس المؤتمر، أن مفاهيم الإبداع، والرقمنة، والابتكار، أصبحت من أهم الأدوات الهامة لمواجهه التحولات التي يشهدها العالم في كافة المجالات، وذلك من خلال الدور الذي تؤديه تلك المفاهيم في التجديد، والتطوير، بمختلف المستويات الإدارية، والإنتاجية، والتسويقية.

رئيس جامعة الإسكندرية

ولفت إلى أنه على هذا الأساس يعتبر الإبداع، والابتكار، عامل ضروري لتدعيم تنافسية المؤسسة واحتلال مركز الريادة لتوفير البيئة التنافسية المناسبة.

رئيس جامعة الإسكندرية

وأوضح أن مفهوم الأبتكار واسع، ويشمل كل ما هو جديد ومختلف ويميز المؤسسة عن غيرها ويمنحها دعم المركز التنافسي، وتحسين الأداء سواء كان الأبتكار في مجال المنتج أو عن طريق الأداء الإداري أو المالي أو التسويقي أو الإنتاجي.