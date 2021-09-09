الخميس 09 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
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مصر

القباج: قدمنا خدمات علاجية لـ88 ألف مريض إدمان مجانًا خلال 8 أشهر

نيفين القباج
نيفين القباج

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، استمرار تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان وسط اتخاذ كافة الإجراءات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، وأن عدد مرضى الإدمان الذين استفادوا من الخدمات العلاجية عن طريق الخط الساخن للصندوق "16023" خلال الـ8 أشهر الأولى من عام 2021، بلغ 88 ألفًا و177 مريضًا ترددوا على المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن، وعددها 27 مركزًا بـ 17 محافظة حتى الآن، بعد تفضل رئيس الجمهورية بافتتاح 3 مراكز علاجية جديدة تابعة للصندوق في محافظات البحر الأحمر ومطروح وبورسعيد.

وأكدت القباج فى تصريحات اليوم، أن الخدمات تنوعت ما بين مكالمات للمتابعة والمشورة والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي وأن الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانًا ووفقًا للمعايير الدولية وفي سرية تامة، منهم 3801 حالة من المناطق الجديدة "بديلة العشوائيات" الأسمرات والمحروسة وروضة السيدة وبشاير الخير وحى الضواحى ببورسعيد نتيجة حملات التوعية بهذه المناطق عن أضرار الإدمان، وأن الخدمات العلاجية تقدم للمرضى مجانًا ووفقًا للمعايير الدولية وفي سرية تامة وبلغت نسبة الذكور من هذه الخدمات 94.44% بينما بلغت نسبة الإناث 5.56%.

ويقوم الصندوق بالاستمرار في التوسع في تنفيذ برامج وأنشطة تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة حول كيفية الوقاية من الإدمان من خلال زيادة الوعي بين قاطني القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وخاصة الشباب والمراهقين، كذلك تدريب الشباب على اكتساب المهارات الحياتية للوقاية من تعاطي المخدرات، وكذلك تعزيز الوعي والتثقيف الأسري، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات، وتعتمد هذه التدخلات على التواصل المباشر مع الأسر في القرى، وتأهيل الكوادر المجتمعية من الشباب للمشاركة في جهود التوعية بخطورة القضية.

العشوائى رئيس مجلس إدارة فيروس كورونا المبادرة الرئاسية التضامن الاجتماعي علاج الإدمان العشوائيات

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