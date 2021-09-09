مصادر لبنانية: إصدار مرسوم تأليف الحكومة خلال ساعات

أكّدت مصادر رفيعة المستوى في التيار الوطني الحر في لبنان أن "كل العقد حلَّت، ولم يعد هناك ما يبرر تأخير تأليف الحكومة".

وتوقعت المصادر وفقا لصحيفة "الأخبار" اللبنانية في عددها الصادر اليوم الخميس أن "يزور رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي بعبدا في الساعات المقبلة، لوضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة، وإصدار مرسوم التأليف".

ولفتت المصادر إلى أن "ميقاتي عازم على التأليف، وأن أداءه لا يشبه أداء سلفه سعد الحريري الذي كان يريد وضع ورقة التكليف في جيبه من دون تأليف حكومة".

وأكدت المصادر أن عدم تشكيل حكومة بعد كل هذه الفترة يعني أن هناك ما يعرقلها من خارج ما كان يجري تداوله من حصص وحقائب، مشيرة إلى أن ساعة الحسم اقتربت.

يذكر أنه كان تم تكليف رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي في 26 يوليو الماضي بتشكيل الحكومة الجديدة بعد استشارات نيابية أجراها رئيس الجمهورية ونال خلالها ميقاتي 72 صوتاً من أصوات النواب.

ولم تسفر لقاءات عون وميقاتي عن إعلان تشكيل الحكومة بالرغم من إشاعة أجواء إيجابية حول إمكانية إصدار التشكيلة قريباً.

وعلى صعيد آخر.. أكد وزير الطاقة والمياه اللبناني الدكتور ريمون غجر، أن المبادرة التي قامت بها (مصر وسوريا والأردن) لإعادة إحياء الاتفاقية الرباعية لاستجرار الغاز المصري إلى لبنان، عبر الأردن وسوريا لا يمكن أن تتم لولا التعاون القائم بين الدول الأربعة، وبمواكبة من البنك الدولي في هذا الوقت العصيب الذي يمر به لبنان ليؤمّن الغطاء او المظلة المالية ليستطيع لبنان التوقيع على هذه الاتفاقية، لاسيما وأن الفرق الفنية التي شكلت في هذا الاجتماع الرباعي ستدرس الاتفاقية من جوانبها كلها التقنية والإدارية والفنية والمالية كي تكون متوازنة لكل الدول.

وقال وزير الطاقة اللبناني- خلال الاجتماع الوزاري لدول خط الغاز العربي، (مصر والأردن وسوريا ولبنان) والذي استضافته المملكة الأردنية- اليوم الأربعاء: إن هذا التعاون سيؤدي في المستقبل إلى إعادة إحياء اتفاقية أخرى وهي استجرار الطاقة الكهربائية من الأردن التي من الممكن ان تكون اسعارها منخفضة مقارنة بأسعار توليد الطاقة في لبنان.

وأكد الوزير اللبناني أن بلاده، حكومة وشعبًا، تشكر الدول المعنية الشقيقة على هذه المبادرة، متمنيًا أن ينجز فريق العمل الخطة اللازمة والجدول الزمني المحدد بالسرعة المطلوبة كي نستفيد من الغاز المصري في تغذية معمل دير عمار وقدرته حوالي 450 ميغاواط، والذي يؤمّن أكثر من 4 ساعات تغذية بالطاقة الكهربائية للمواطنين اللبنانيين.

كما أكد الوزراء- خلال الاجتماع- أن كل دولة ستتحمل كلفة إصلاح الشبكة داخل أراضيها، قائلين "خلال ثلاثة أسابيع سنكون جاهزين لمراجعة الاتفاقيات وتقييم البنية التحتية".