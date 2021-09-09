بعد إعلان حملها الأول.. جينفر لورانس ومشوارها من عروض الأزياء للتمثيل

أعلنت النجمة الأمريكية العالمية ونجمة هوليوود جينيفر لورانس حملها الأول من زوجها المخرج العالمي كوك ماروني في جلسة تصوير خاصة.

جينفر لورانس

حياتها:

ولدت جينيفر لورانس في يوم 15 أغسطس عام 1990 في مقاطعة إنديان هيلس في ولاية كنتاكي في الولايات المتحدة الأمريكية، لأب أمريكي وأم كندية وكان لها ٤ أخوات.

جينفر لورانس

علاقاتها:

ارتبطت بعلاقة عاطفية مع الممثل نيكولاس هولت علاقة غرامية بين عامي لمدة 4 سنوات منذ عام 2010 ثم انفصلا وفي عام 2016 بدأت بمواعدة المخرج والكاتب دارين ارونوفسكي وانفصلا بعد عام وفي 2018 ارتبطت مع المخرج الفني كوك ماروني وأعلنا خطوبتهم في فبراير عام 2019 ليتزوجا في نهاية عام 2020.

- مشوارها:

عملت كعارضة أزياء قبل دخول مجال التمثيل حيث انضمت لفريق سلسلة متاجر "أبير كرومبى أند فيتش" ولكنها طردت بعد وقت قصير بسبب عدم جديتها وحبها للعب أثناء التصوير.

بدأت لورانس التمثيل في بعض الأدوار الصغيرة في المسلسلات التليفزيونية منذ عام ٢٠٠٦، واستمرت فترة قصيرة في تمثيل تلك الادوار الثانوية، قامت جينيفر بتمثيل عدة افلام، حيث كان أول دور لها في فيلم Garden Party عام ٢٠٠٨ ولكنه لم ينجح بشكل كبير لانه قليل الميزانية ولكن بعد ذلك اخذ بعض الشهرة.

جينفر لورانس

مواقف في حياتها:

قالت في حديث صحفي إن منتجة سينمائية طلبت منها أن تقف عارية في صف اثناء اختبار للتمثيل في أحد الأفلام ووصفت تجربتها تلك بأنها كانت "مهينة ومذلة" حيث وضعت مقابل فتيات أنحف منها.

وأكملت "عندما كنت أصغر سنا وفي بداية انطلاقتي الفنية طلب منتجو فيلم أن أخفض 15 رطلا من وزني خلال اسبوعين، وقد طردت الفتاة التي قبلي لأنها لم تخفض وزنها بالسرعة الكافية".

وأضافت "في هذا الوقت، طلبت مني منتجة أن أقف في الصف عارية مع خمس نساء كن أنحف مني بكثير، وقد وقفنا جميعا إلى جوار بعض عاريات مع شريط صغير على أعضائنا التناسلية".

وأشارت لورانس إلى أن المنتجة قالت إن عليها أن "تستخدم صورا عارية" لها، لتحفيزها على الحمية وتخفيض الوزن، ثم اشتكت لمنتج آخر بشأن وزنها، لكنه قال لماذا يعتقد الجميع أنني سمينة جدا، إنه يعتقد أنني جذابة تماما".

أصيبت في تصوير آخر فيلم بسبب انفجار زجاج في وجهها وتطاير الشظايا في وجهها وفي عينيها واصابتها اصابات بالغة بعدما حدث الانفجار الزجاجي أثناء تصوير فيلم الكوميد Don't Look Up والذي من المقرر عرضه على Netflix، توقف التصوير مؤقتًا، حيث أكدت صحيفة هوليوود ريبورتر أنه حدث انفجار زجاجي بشكل خاطئ أثناء التصوير.

التاتوه في يدها:

وحول أول "تاتو" وضعته على هيئة الحروف "اتش تو أو".. اثارت به الجدل بشكل واسع تقول "جينفر" لمجلة "فوغ" أنه يشير للمياه فقط ليذكرها بأهمية شرب كمية كافية منه يومياً لتحافظ على نشاطها، مضيفة بأنها ستكتفى بهذا "التاتو" فقط ولن تشوه جسدها بالمزيد.

جينفر لورانس

في عام 2010 لاقت شهرتها تتصاعد، شاركت في عام 2011 في ثلاثة أفلام بشخصيات مختلفة، وقد اصبحت الممثلة الأعلى أجراً، حصلت على عدة جوائز وأهمها 3 Golden Globe Awards و8 جوائز Teen Choice Awards و6 جوائز MTV وجائزة من Academy Awards "الأوسكار" و4 جوائز من Critic’s Choice Awards و5 من People Choice Awards.