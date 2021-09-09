عرض «محل اللعب» يختتم حفلاتها بمسرح الهناجر.. السبت

يختتم العرض المسرحى "محل اللعب" حفلاته على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، فى الثامنة من مساء يوم السبت ١١ سبتمبر الجارى، ضمن فعاليات برنامج "صيف الإنتاج الثقافى" الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال .

تقدم المسرحية 3 حفلات من اليوم وحتى السبت المقبل، إنتاج مركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادى سرور، عن رواية الأميرة والوحش ( حكاية لعبة)، إعداد وإخراج إيهاب ناصر، موسيقى وأشعار وائل طه، تصميم ملابس شيماء أبو سالم، تصميم ديكور نورا محمد، مصمم الرقصات أشرف فؤاد، تصميم إضاءة محمد عبد المحسن، مخرج مساعد كاميليو - عز الدين، مخرج منفذ طارق شاذلى .

برنامج "صيف الإنتاج الثقافى" يقام فى الفترة من ٢٢ يوليو الماضى حتى ١٦ سبتمبر الجارى، ويتضمن على مدار فترته فقرات فنية وغنائية، وعروض مسرحية للأطفال يقدمها البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، وفرقة مركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادى سرور، بسعر تذكرة ٣٠ جنيه .

يحكى عرض "محل اللعب"، عن طفل صغير يمتلك لعب هي: وودي اللعبة راعي البقر المفضلة لديه، وبو راعية الغنم، وأستاذ بطاطس اللعبة التي تفقد معظم أجزائها وركس الديناصور الأخضر، وسلنكي الكلب وهام الخنزير الحصالة.

ويتناول العرض أيضا ملامح من قصة "الجميلة والوحش" التي عالجتها السينما العالمية في أكثر من فيلم سينمائي بنفس العنوان، وتتناول حكاية تحول أحد الأمراء إلى وحش قبيح الوجه، على يد إحدى الساحرات التى لا تكتفى بذلك فقط، وإنما حولت كل العاملين فى القصر من الخدم إلى أدوات منزلية، واشترطت لكى يعودوا لحالتهم الطبيعية أن يتعلم الأمير كيف يحب، وتتطور الأحداث لتدخل فتاة جميلة حياته، وتكتشف أن الوحش يملك قلباً فتقع في غرامه لينفك السحر ويعود الأمير مرة أخري إلي هيئته البشرية.