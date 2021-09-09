حجز سيدة جمعت تبرعات من الخارج بدون ترخيص لمساعدة المحتاجين بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حجز سيدة علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامها بجمع تبرعات للمساعدة فى الأعمال الخيرية وخاصة علاج المرضى، وذلك من المواطنين المقيمين خارج البلاد من خلال حوالات بنكية على أحد البنوك بالإسكندرية، دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية والمخالفة بالقانون، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي أوراق التحويلات لفحصها.

و تلقى اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بورود معلومات سرية تفيد بقيام إحدى السيدات، مقيمة بالإسكندرية، بجمع تبرعات للمساعدة فى الأعمال الخيرية وخاصة علاج المرضى من المواطنين المقيمين خارج البلاد، من خلال حوالات بنكية على أحد البنوك بالإسكندرية، دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين وألقي القبض علي المتهمة المذكورة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة وممارسة نشاطها الإجرامي، بجمع تبرعات مالية للمساعدة في الأعمال الخيرية "بدون ترخيص، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.