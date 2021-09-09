موظف في عمر الـ50 يحصل على الشهادة الجامعية بقنا

العمر مجرد رقم..

حصل موظف في مجلس قروي بخانس بمركز أبوتشت شمالي محافظة قنا، يدعى عبدالناصر فواز عبدالله رئيس قسم التنظيم بمجلس قروي بخانس، ويبلغ من العمر 50 عامًا، على الشهادة الجامعية من كلية الحقوق جامعة جنوب الوادي.

عبد الناصر، ولد عام 1971، لكن عمره لم يقف عائقًا أمامه ليلتحق بالدراسة والتخصص في العلوم القانونية، حصل علي الشهادة الثانوية عام 1992، وبسبب الظروف الاجتماعية لم يكمل تعليمه، وذلك لمساعدة والده، إلا أنه قرر العودة للتعليم منذ سنوات خلال عمله موظفًا بالوحدة المحلية لمركز أبوتشت.

يقول عبالله في تصريحات صحفية لـ"الدستور": "إنه التحق بالعمل في الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت عام 2000، وتدرج في الوظائف حتى رئيس قسم التنظيم بمحلس قروي بخانس بمركز أبوتشت محافظة قنا، له ثلاثة بنات وثلاثة أولاد، أكبرهم جمال طالب بكلية الهندسة.

وأضاف عبدالله في سياق حديثه أنه بعد سنوات من الجهد والتعب بالعمل وبناء الأسرة، حصل علي ليسانس حقوق شعبة العلوم القانونية في الـ50 من عمره، قائلاً:"الحمدلله كان حلمي وحققته مش عشان وظيفتي الحكومية ولا عشان أي حاجة تانية لأ عشان ده كان حلمي في بلدي ووسط عيالي وبيتي وأسرتي".

وأشار عبدالله، أنه يعمل في الوحدة القروية لمجلس قروي بخانس، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت شمالي محافظة قنا، موضحًَا أن زملائه وأبناؤه ساعدوه خلال دراسته الجامعية، حيث يعتبر أن الدراسة وتحقيق الشهادة الجامعية هو شرف وفخر له ولأسرته، قائلاً: "العمر ملوش علاقة ولا ليه رقم نوصل لغاية عنده ونسكت العمر ده رقم بيتكتب كل يوم فيه فقط لا غير".

ووجه عبدالناصر رسالة لكل مصري تسرّب من التعليم بضرورة خوض التجربية من جديد؛ لأن العلم هو الحياة: "العظماء لا يعرفون المستحيل".