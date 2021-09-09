تنظيم النسخة السابعة من البرنامج التدريبي «بذور من أجل المستقبل»

نظمت "هواوي مصر"، النسخة السابعة من برنامجها التدريبي الرائد "بذور من أجل المستقبل"، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مُمثلة في مبادرة بُناة مصر الرقمية، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عبر الإنترنت.

ويأتي تنفيذ البرنامج في إطار مذكرة التفاهم التي وقعتها وزارة الاتصالات مع "هواوي"؛ بهدف تدريب طلاب مبادرة بُناة مصر الرقمية على أحدث التكنولوجيات وصقل مهاراتهم ليصبحوا قادة في صناعة التكنولوجيا، قادرين على تنفيذ مشاريع مصر الرقمية.

وتضمنت نسخة البرنامج هذا العام تدريبات مكثفة لاطلاع الشباب على أحدث التكنولوجيات والحلول التي تقدمها الشركة لخدمة القطاعات الحيوية، بما فيها الحلول السحابية والذكاء الاصطناعي وغيرها.

كما ركز البرنامج على مهارات ريادة الأعمال والابتكار لتمكين المتدربين من الالتحاق بسوق العمل والمنافسة فيه على المستويين المحلي والدولي. وجدير بالذكر أن "هواوي" أطلقت برنامج "بذور من أجل المستقبل" لأول مرة في عام 2008، وذلك في إطار مسئوليتها الاجتماعية على المستوى العالمي؛ بهدف تطوير المواهب في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وسد الفجوة بين البلدان والثقافات.

ونُفذ البرنامج في 130 دولة ومنطقة، وشارك فيه 10000 طالب من أكثر من 500 جامعة. كما تنظم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، التصفيات المؤهلة للنسخة الرابعة عشر من الأولمبياد المصري للمعلوماتية، يومي 17 و18 سبتمبر عبر الإنترنت، على أن تنعقد المسابقة الرئيسية خلال الفترة من 25 إلى 29 سبتمبر.

ويأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين الوزارة والأكاديمية بشأن تنفيذ التدريب على برامج أولمبياد المعلوماتية محليًا وإقليميًا ودوليًا. وكان قد تقدم للاشتراك في المسابقة عدد كبير من طلاب المدارس من مختلف محافظات مصر، وتم اختيار أفضل الطلاب بعد اجتيازهم عدة اختبارات.

يذكر أن الأولمبياد المصري للمعلوماتية هو أكبر مسابقة برمجة لطلاب المدارس، يتم تنظيمها منذ عام 2003 تحت رعاية وزارة الاتصالات وإشرافها.

وتؤهل المسابقة الفائزين للانضمام لمنتخب مصر للمعلوماتية الذي يمثل مصر في الأولمبياد الدولي للمعلوماتية وغيرها من المسابقات العالمية.