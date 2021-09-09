أعلنت مباحث التموين والتجارة الداخلية عن ضبط 1037 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط (10,65 طن "كبدة مستوردة" بدون بيانات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ، بحوزة (مالك محل لتجارة السلع الغذئية "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة.

وتمكنت الجهود من ضبط (4,5 طن "مقطعات وهياكل دواجن") يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ، بحوزة (المدير المسئول عن مجزر لذبح الدواجن) بمحافظة القليوبية.

وأسفرت الجهود عن ضبط (قائد سيارة) حال سيره بمحافظة الغربية وبحوزته (3,125 طن أسماك مدخنة "رنجة") معبأة داخل عبوات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

ونجحت الجهود في ضبط (2,1 طن "لحوم مجمدة") بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ، بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية.

وأثمرت الجهود عن ضبط (قائد سيارة) حال سيره بمحافظة الغربية وبحوزته (2,035 طن أسماك مدخنة "رنجة") معبأة داخل عبوات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وتمكنت الجهود من ضبط (قائد سيارة) حال سيره بمحافظة البحيرة وبحوزته (7 طن سكر تموينى - 216 عبوة "جبن أبيض" مخصصين ربطاً على البطاقات التموينية قام المذكور بتجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، وضبط (المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات) بمحافظة القاهرة لعدم الإحتفاظ برخصة إدارة وتشغيل المحطة وعدم إنتظام القيد بالدفاتر الخاصة بالمحطة وتجميعه (621000 لتر مواد بترولة قام المذكور بتجميعها لبيعها بأزيد من السعر الرسمى .. قدرت بقيمة مالية "4,995000 مليون"جنيهاً)

وأثمرت الجهود عن ضبط (3 ملايين قرص , 315 أمبول أدوية خاصة بعلاج "القلب – الضغط – السكر – المسكنات – الفيتامينات") بدون مستندات "مجهولة المصدر" مهربة جمركياً، 220 قرص أدوية غير مصرح بتداولها خارج منظومة الجهات المعنية .. ذات الأثر بالغ الضرر على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (المدير المسئول عن مخزن تابع لمستشفى "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة.

ونجحت الجهود في ضبط (13 ألف قرص أدوية خاصة بعلاج "السمنة – المنشطات) مهربة جمركياً بدون مستندات "مجهولة المصدر" وغير مسجلة بالجهات المعنية.. ذات الأثر بالغ الضرر على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك صيدلية) بمحافظة الجيزة.

وتمكنت الجهود من ضبط (4,5 طن أعلاف حيوانية معبأة داخل شكائر) "مجهولة المصدر" وغير صالحة للإستخدام الحيوانى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث الشكل والرائحة وبعضها منتهى الصلاحية وذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة ، بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة الإعلاف الحيوانية "بدون ترخيص") بمحافظة الإسكندرية.