«مقبرة» تكتب السطر الأخير في حياة «تربي» بالمقطم

لقي خادم قبور"تربي" مصرعه، اليوم الخميس، إثر انهيار مقبرة عليه أثناء البناء، بدائرة قسم شرطة المقطم بمحافظة القاهرة .

تلقى مأمور قسم شرطة المقطم، بلاغًا من مسئول المقابر بدائرة قسم الشرطة بمصرع لّحاد إثر انهيار مقبرة عليه، وبالانتقال تبين عثر على جثة شخص يدعى “حمادة عيد علي سليمان”، 35 سنة، "تربي".

وكشفت التحريات عن أنه أثناء قيام اللحاد ببناء مقبرة انهارت ما أدى لوفاته في الحال.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

- الإجراءات الأمنية عند العثور على جثة مجهولة

هناك عدة إجراءات تتبعها الأجهزة الأمنية عندما يتم العثور على جثث مجهولة الهوية أهمها:

- في حالة العثور على جثة مجهولة بيتم التحفظ عليها من قبل رجال الأمن.

- محاولة التوصل لأهليتها من خلال استجواب أهل المنطقة التي تم العثور فيها على الجثة في التعرف عليه وتحديد شخصيته.

- تفتيش الجثة لمحاولة العثور على أي إثبات شخصية توضح هوايتها، وفي حالة عدم وجود أي بيانات بيتم فحص بلاغات التغيب.

- إبلاغ النيابة المختصة التي تصرح بتشريح جثة للوقوف على ملابسات الحادث.

- إجراء تحليل الحمض النووي (DNA) وأخذ عينات من الجثة.

- بعد انتهاء الإجراءات يتم وضع الجثة لفترة معينة من الزمن لحين التعرف عليها.

- خلال تلك الفترة إذا لم يتم التوصل إلى أهل المتوفى أو القتيل في الحادثة، يتم دفنه في مقابر الصدقة ، ويتم تحديد المقبرة التي دفن فيها.